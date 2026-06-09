היסטורי בכנסת: שפת הסימנים קיבלה הכרה רשמית - זו המשמעות

בהצבעה היסטורית ופה אחד, אישרה מליאת הכנסת אתמול (ראשון) בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להכרה רשמית בשפת הסימנים הישראלית. החוק, שיזמו במשותף חברי הכנסת אביחי בוארון מהקואליציה וחילי טרופר מהאופוזיציה, עבר בתמיכת שישה חברי כנסת ללא מתנגדים או נמנעים - צעד נדיר בכנסת המפולגת.

סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יעקב מרגי מש"ס, שקידם את הנושא במשך שנים, זכה לסגור מעגל ולהכריז מעל הדוכן על כניסתה הרשמית של שפת הסימנים לספר החוקים של מדינת ישראל. על פי החוק החדש, שר התרבות והספורט מיקי זוהר הוסמך כגורם האחראי על יישום החוק, בעוד האקדמיה ללשון העברית תפעל באופן רשמי לשימור, פיתוח וקידום השפה.

מה כולל החוק החדש?

החוק מעגן לראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל את מעמדה של שפת הסימנים ומעניק לה הכרה רשמית מטעם המדינה. בדברי ההסבר נכתב כי מטרת החוק היא להכיר בשפת הסימנים כשפתם הטבעית של החירשים בישראל - לא רק ככלי תקשורת מרכזי להעברת מסרים, אלא כחלק בלתי נפרד מהזהות, התרבות והגאווה של חברי הקהילה.

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החוק קובע כי שר התרבות והספורט יהיה האחראי על יישום ההוראות, בשיתוף עם האקדמיה ללשון העברית שתפעל לשימור ופיתוח השפה. מדובר בהכרה ממלכתית שמטרתה להבטיח שוויון והנגשה לקהילת החירשים במדינת ישראל, ולעגן את מעמד השפה כחלק מהמורשת התרבותית של המדינה.

'רגע של חסד בימים קשים'

אישור החוק, שהושג בהסכמה רחבה חוצת מחנות, זכה לשבחים רבים ממקדמיו. חבר הכנסת חילי טרופר, אחד מיוזמי החוק, ציין כי "הגענו לרגע הזה בזכות היכולת לשתף פעולה בין אופוזיציה לקואליציה. אלה ימים קשים לעם ישראל אבל יש רגעים של חסד, וזהו רגע שכזה".

חברת הכנסת לשעבר שירלי פינטו, שהובילה את המאבק בעבר, הגדירה את היום כהיסטורי. "ההכרה הרשמית בשפת הסימנים מהווה ניצחון לערכים של צדק, שוויון ונגישות", מסרה פינטו. "הגיע הזמן שכל אזרח ירגיש שייך ונגיש בחברה הישראלית". פינטו הודתה ליוזמי החוק בכנסת הנוכחית וכן לפעיל החברתי בועז אחד העם על תרומתו ארוכת השנים לקידום המהלך.

משמעות ההכרה

ההכרה הרשמית בשפת הסימנים מצטרפת למגמה עולמית של מדינות המכירות בשפת הסימנים כשפה לגיטימית ועצמאית. בישראל, שפת הסימנים משמשת כאמצעי תקשורת עיקרי עבור קהילת החירשים, ומעתה תזכה למעמד רשמי שיאפשר קידום נגישות, חינוך והכשרה מקצועית בשפה.

החוק צפוי להשפיע על תחומים רבים, כולל חינוך, שירותים ציבוריים ותקשורת, ולהבטיח שקהילת החירשים תוכל לקבל שירותים בשפתם הטבעית.