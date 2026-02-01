חברת הסטארט‑אפ העצבית של אילון מאסק, Neuralink, מודיעה כי היא ערוכה להשתיל לראשונה בבני אדם את Blindsight – ממשק מוח‑מחשב שמדלג על העיניים והעצב האופטי ומגרה ישירות את קליפת הראייה במוח, במטרה להעניק ראייה בסיסית למי שאיבדו לחלוטין את הראייה ואף למי שנולדו עיוורים, בכפוף לאישורים רגולטוריים (טכנולוגיה)
תארו לעצמכם שאתם מתעוררים בעולם שבו כל הפרצופים הם כתמי צבע מטושטשים, והאדם הקרוב אליכם ביותר נראה כמו דמות מסרט אימה בשחור-לבן. המדע מגלה שמה שהתינוק שלכם רואה כשהוא בוהה בכם שונה לחלוטין ממה שדמיינתם, וכולל "יכולות על" ויזואליות שאתם איבדתם מזמן | הנה הצצה נדירה לתוך העיניים שלו והסיבה המפתיעה לכך שהוא נמשך דווקא לקו השיער שלכם ולא לחיוך (תינוקות)
חוקרים באירופה הצליחו, לראשונה, להחזיר יכולת קריאה ועצמאות יומיומית לעשרות אנשים שאיבדו את ראייתם בשל ניוון מקולרי (AMD) - הגורם הנפוץ ביותר לעיוורון אצל מבוגרים | ניסוי קליני חדשני כלל השתלת שבב דק במיוחד בעין, המחליף את תאי הרשתית שנהרסו, והביא לשיפור ראייה משמעותי אצל כ-80% מהמטופלים. האם זה הצעד הראשון לקראת עידן חדש של טיפולים לעיוורון חשוך מרפא? (בריאות)
טיפות עיניים חדשניות על בסיס אצקלידין (aceclidine), המוצעות כתחליף יומי לא פולשני למשקפי קריאה, עתידות לשנות את חייהם של מיליוני אמריקאים הסובלים מזוקן ראייה. ההשקה מתוכננת לאוקטובר 2025 – והמחיר: 79 דולר לחודש (בריאות)