חברת הסטארט‑אפ העצבית של אילון מאסק, Neuralink, מודיעה כי היא ערוכה להשתיל לראשונה בבני אדם את Blindsight – ממשק מוח‑מחשב שמדלג על העיניים והעצב האופטי ומגרה ישירות את קליפת הראייה במוח, במטרה להעניק ראייה בסיסית למי שאיבדו לחלוטין את הראייה ואף למי שנולדו עיוורים, בכפוף לאישורים רגולטוריים (טכנולוגיה)
הממשל בדנמרק העביר פיצויים בסך 800,000 קרונות לארבעה נפגעים שפיתחו מחלת עיניים נדירה בעקבות שימוש בתרופות ווגובי ואוזמפיק של נובו נורדיסק | מדובר בתופעת לוואי נדירה, אך בלתי הפיכה, שהוכרה לאחר דיון ממושך והתייעצות עם מומחים | הפיצוי עשוי לעלות אם המגבלה תפגע בכושר ההשתכרות של המטופלים (בריאות)
חוקרים באירופה הצליחו, לראשונה, להחזיר יכולת קריאה ועצמאות יומיומית לעשרות אנשים שאיבדו את ראייתם בשל ניוון מקולרי (AMD) - הגורם הנפוץ ביותר לעיוורון אצל מבוגרים | ניסוי קליני חדשני כלל השתלת שבב דק במיוחד בעין, המחליף את תאי הרשתית שנהרסו, והביא לשיפור ראייה משמעותי אצל כ-80% מהמטופלים. האם זה הצעד הראשון לקראת עידן חדש של טיפולים לעיוורון חשוך מרפא? (בריאות)