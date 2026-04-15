קריית מלאכי הוגדרה כמוקד חצבת • 17 נפטרו

משרד הבריאות הכריז היום (רביעי) כי קריית מלאכי הוגדרה כמוקד התפרצות חצבת, על רקע המשך הדבקה בקהילה. ההכרזה מצטרפת לרשימה ארוכה של ערים ויישובים ברחבי הארץ שבהם מתמודדים עם התפשטות המחלה המדבקת.
לנוכח ההתפרצות, ממליץ משרד הבריאות לחסן תינוקות בני 6 עד 11 חודשים בחיסון MMR (חצבת, חזרת ואדמת) באזורי ההתפרצות. במשרד הדגישו כי מדובר במנה שנועדה להגן בתקופת ההתפרצות בלבד ואינה נחשבת כחלק משגרת החיסונים. בהמשך, החל מגיל שנה, יש להתחסן שוב במסגרת השגרה בחיסון המשולב הכולל גם אבעבועות רוח, בהפרש של לפחות ארבעה שבועות ממנת ה-MMR.
17 נפטרים מאז תחילת ההתפרצות
לפי נתוני משרד הבריאות, המחלה גבתה עד כה 17 קורבנות מאז תחילת ההתפרצות במאי 2025, כאשר רובם המוחלט לא היו מחוסנים. כיום מאושפזים 14 מטופלים, מהם 7 במצב קשה בטיפול נמרץ.
מאז תחילת ההתפרצות אובחנו בישראל 3,502 חולים בחצבת, כאשר ההערכה היא כי קיימים אלפים נוספים של מקרי תחלואה סמויה. יותר מ-1,100 חולים נזקקו לאשפוז, רובם ילדים, ו-158 מהם הגיעו למצבים קשים שדרשו טיפול נמרץ. חלק מהחולים עדיין מאושפזים במצב קריטי, כולל חולים עם חיבור למכונות לב-ריאה.
לאחרונה נפטר נער בן 17 שלא חוסן, לאחר שאובחן כחולה בחצבת. הנער, שסבל ממחלות רקע, אושפז בבית החולים לפני שבועיים וחצי ולאחר מספר ימי אשפוז הידרדר מצבו ונפטר. מבין 16 מקרי התמותה האחרים, מרבית הנפטרים הם תינוקות וילדים בריאים וללא מחלות רקע - שלא חוסנו נגד חצבת.
אזהרה למי ששהו במקלט בקריית מלאכי
משרד הבריאות עדכן הערב (רביעי) על חולה חצבת ששהה במקלט ציבורי בשכונה החרדית נחלת הר חב"ד בקריית מלאכי בימים האחרונים. על פי החקירה האפידמיולוגית שערכה לשכת בריאות אשקלון, שהה חולה חצבת במקלט ציבורי בכתובת שדרות ירושלים 147 קריית מלאכי, בין התאריכים 20.3.26-24.3.26 (כולל).
"מחלת החצבת היא מחלה נגיפית מדבקת ביותר המתבטאת בחום, הרגשה כללית רעה, נזלת ופריחה. המחלה עלולה להיות כרוכה בסיבוכים קשים ואף מסכני חיים ולכן, במידה וישנם תסמינים, יש לגשת לטיפול רפואי בהקדם תוך תיאום הגעה מראש", נמסר ממשרד הבריאות.
במשרד הבריאות הדגישו כי אנשים שהיו במקלט זה בימים הנקובים, מתבקשים לוודא כי הם מחוסנים בהתאם להמלצות משרד הבריאות בשתי מנות חיסון. ניתן להתחסן בקופות החולים, לשכות הבריאות וטיפות החלב.
16 מוקדי התפרצות ברחבי הארץ
נכון לעדכון האחרון, רשימת מוקדי ההתפרצות כוללת את ירושלים, בית שמש, בני ברק, מודיעין עילית, נוף הגליל, נתיבות, מועצה אזורית מטה בנימין, ביתר עילית, טבריה, צפת, פתח תקווה, חריש, לוד, חצור הגלילית, עמנואל וכעת גם קריית מלאכי.
משרד הבריאות שב וקורא לציבור להתחסן - חצבת היא מחלה בת מניעה באמצעות חיסון יעיל ובטוח. כמו כן, מדגישים במשרד כי קיימת חשיבות קריטית להגעה בזמן לקבלת טיפול רפואי, עם הופעת התסמינים או חשד להידבקות במחלה. הגעה בזמן יכולה להציל חיים.
ניתן לפנות למוקד קול הבריאות (5400*) על מנת לברר את הצורך בקבלת חיסון. משרד הבריאות ממליץ למי שאינם מחוסנים, וכן להורים לתינוקות שקיבלו חיסון אחד בגילי 6-11 חודשים, להימנע מהגעה לאירועים מרובי משתתפים באזורי התפרצות עקב הסיכון מהדבקה.
