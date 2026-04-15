קריית מלאכי הוגדרה כמוקד חצבת • 17 נפטרו

משרד הבריאות הכריז היום (רביעי) כי קריית מלאכי הוגדרה כמוקד התפרצות חצבת, על רקע המשך הדבקה בקהילה. ההכרזה מצטרפת לרשימה ארוכה של ערים ויישובים ברחבי הארץ שבהם מתמודדים עם התפשטות המחלה המדבקת.

לנוכח ההתפרצות, ממליץ משרד הבריאות לחסן תינוקות בני 6 עד 11 חודשים בחיסון MMR (חצבת, חזרת ואדמת) באזורי ההתפרצות. במשרד הדגישו כי מדובר במנה שנועדה להגן בתקופת ההתפרצות בלבד ואינה נחשבת כחלק משגרת החיסונים. בהמשך, החל מגיל שנה, יש להתחסן שוב במסגרת השגרה בחיסון המשולב הכולל גם אבעבועות רוח, בהפרש של לפחות ארבעה שבועות ממנת ה-MMR.

17 נפטרים מאז תחילת ההתפרצות

לפי נתוני משרד הבריאות, המחלה גבתה עד כה 17 קורבנות מאז תחילת ההתפרצות במאי 2025, כאשר רובם המוחלט לא היו מחוסנים. כיום מאושפזים 14 מטופלים, מהם 7 במצב קשה בטיפול נמרץ.

מאז תחילת ההתפרצות אובחנו בישראל 3,502 חולים בחצבת, כאשר ההערכה היא כי קיימים אלפים נוספים של מקרי תחלואה סמויה. יותר מ-1,100 חולים נזקקו לאשפוז, רובם ילדים, ו-158 מהם הגיעו למצבים קשים שדרשו טיפול נמרץ. חלק מהחולים עדיין מאושפזים במצב קריטי, כולל חולים עם חיבור למכונות לב-ריאה.

לאחרונה נפטר נער בן 17 שלא חוסן, לאחר שאובחן כחולה בחצבת. הנער, שסבל ממחלות רקע, אושפז בבית החולים לפני שבועיים וחצי ולאחר מספר ימי אשפוז הידרדר מצבו ונפטר. מבין 16 מקרי התמותה האחרים, מרבית הנפטרים הם תינוקות וילדים בריאים וללא מחלות רקע - שלא חוסנו נגד חצבת.