נוירולוג אמריקאי שנחשב בעבר לרופא הפעיל המבוגר בעולם לפי ספר השיאים של גינס ומת בגיל 103, חשף לפני מותו שלושה עקרונות פשוטים שלדבריו סייעו לו לחיות חיים ארוכים, מאושרים וצלולים מנטלית.

במאמר שכתב הווארד טאקר לרשת CNBC הוא הסביר כי למרות שלגנטיקה ולמזל יש תפקיד משמעותי באריכות ימים, גם להרגלים יומיומיים ולצורת החשיבה יש השפעה גדולה על ההזדקנות הפיזית והנפשית.

לדבריו, אחד הדברים החשובים ביותר הוא לשמור על המוח פעיל. הוא השווה את המוח לשריר שנחלש אם לא משתמשים בו באופן קבוע. גם בגיל מבוגר הוא המשיך לאתגר את עצמו, למד משפטים בגיל 60 ועבר את בחינת הלשכה באוהיו בגיל 67.

"עבודה לא חייבת להיות קריירה. זה יכול להיות התנדבות, קריאה, לימוד מיומנות חדשה, נגינה או כל פעילות ששומרת על המוח פעיל", כתב הרופא, והוסיף: "ראיתי הרבה אנשים שמתחילים לדעוך ברגע שהם מפסיקים להיות מעורבים בעולם”.

העיקרון השני שלו היה להימנע משנאה וממרירות. הוא טען שכעס כרוני ופגיעה רגשית ממושכת פוגעים בגוף ובנפש, מעלים לחץ דם ועלולים להזיק ללב. “אנשים רוצים לשמוע על דיאטה או ספורט, אבל גם הגישה לחיים חשובה מאוד”, אמר.

לדבריו, אין הכוונה לשכוח עוולות או להצדיק התנהגות רעה, אלא לא לתת למרירות להשתלט על החיים. “בריא יותר להמשיך קדימה, להתעניין באנשים ולהשקיע אנרגיה בדברים שנותנים לחיים משמעות”, הסביר.

העיקרון השלישי שלו היה מתינות. הוא האמין שלא צריך לחיות בהימנעות קיצונית אלא באיזון. “אני נהנה ממרטיני ומסטייק טוב”, סיפר. עם זאת הדגיש שגם הקפיד על ירקות, סלטים ואיזון כללי. “יותר מדי מכל דבר יכול לשחוק אותך, אבל גם מעט מדי”, סיכם.