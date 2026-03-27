מחקר של אוניברסיטת סינגפור מגלה כי קפאין מסוגל להחזיר למוח את יכולת הזיכרון החברתי שנפגמת בעקבות לילה ללא שינה - וזאת באמצעות השפעה ממוקדת על אזור ספציפי בהיפוקמפוס, ללא גירוי יתר של המוח כולו (בריאות)
חוקרים ממרכז VIB וגנט שבבלגיה זיהו שכבת תאים ייחודית בבסיס מקלעת הדמים במוח - "תאי מחסום בסיס" - היוצרת קו הגנה נוסף בין הדם, נוזל המוח־שדרה והרקמה העצבית | המחסום הדינמי הזה נשבר בזמן דלקת מערכתית ומאפשר חדירה של תאים וחומרים אל מערכת העצבים המרכזית, ומציע יעד טיפול חדשני למחלות נוירולוגיות ודלקתיות (בריאות)
מחקר חדש חושף כי ה"מוח הקטן", שנחשב במשך עשורים כאחראי על קואורדינציה פיזית בלבד, מהווה שותף קריטי ברשתות השפה במוח | הגילויים החדשים משנים את הדרך שבה אנו מבינים רהיטות, זרימת מחשבה ותקשורת אנושית (בריאות)
פריצת דרך מדעית חושפת יעד טיפולי חדש במחלה: אנזים המעורר דלקת במוח של נשאי גֵן הסיכון APOE4 | התרכובות החדשות הצליחו לחדור למוח במודלים ניסיוניים, להפחית פעילות פתולוגית ולשמר תפקוד תקין של תאי עצב (בריאות)
צוות חוקרים מאוניברסיטת ז'נבה ומרכז הרפואי של פרייבורג מצא כי שינה קצרה באמצע היום מפחיתה את העומס הסינפטי במוח ומשיבה לו את היכולת לקלוט מידע חדש - אפקט שנחשב בעבר לאפשרי רק לאחר שנת לילה מלאה (בריאות)
חוקרים ממכון MIT, דארטמות' ואוניברסיטת סטוני ברוק יצרו דגם מוח מלאכותי המדמה לראשונה את אופן פעולתו של המוח החי ברמת התאים | התוצאה: גילוי אוכלוסיית נוירונים לא מוכרת, שחוזה טעויות עוד לפני שהן מתרחשות ופתיחת פתח לפלטפורמה חדשה לפיתוח תרופות נוירולוגיות (בריאות, טכנולוגיה)
מחקר איטלקי מצביע על כך שהמוח של חלק מהאנשים “נתקע” על רמזים חיצוניים שמבטיחים תגמול - גם כשהם כבר לא רלוונטיים | התוצאה: דפוסי החלטה מקובעים, תגובתיות יתר לגירויים וקושי להשתחרר מהרגלים הרסניים (פסיכולוגיה)
חוקרים ממרכז המחקר הגרמני למחלות ניווניות גילו כי מבנים מיקרוסקופיים במוח, האחראים ליצירת פולסים חשמליים בתאי עצב, משתנים בגודלם בזמן למידה | הממצא חושף מנגנון חדש של גמישות מוחית, שעשוי לשפוך אור על תהליכי זיכרון ואף על מחלות כמו אלצהיימר (בריאות)
המוסכמה המדעית הישנה, לפיה המוח מגיע לבשלות מלאה בגיל 25, מתנפצת אל מול נתונים חדשים | הגילוי כי תהליכי החיווט והבנייה בקליפת המוח נמשכים עמוק אל תוך העשור הרביעי לחיים, צפוי להשפיע על תחומים רבים - מהתמודדות עם התמכרויות ועד למדיניות חברתית וחקיקה (בריאות)
מחקר רחב היקף שנערך בשוודיה מצא קשר מפתיע בין צריכה יומית של מוצרי חלב עתירי שומן לבין סיכון מופחת לדמנציה | החוקרים מדגישים: לא מדובר בהוכחה סיבתית, אך הממצאים מערערים את התפיסה שכל שומן מהחי מזיק למוח (בריאות)
מחקר רחב היקף מצא כי אנטוציאנינים - הפיגמנטים שמעניקים לפירות יער את צבעם הכחול‑סגול - עשויים לשפר באופן מובהק את תפקודי המוח אצל מבוגרים | ההשפעה המשמעותית ביותר נרשמה דווקא לאורך זמן, ולא במינונים גבוהים (בריאות)
מחקר ארוך־טווח מצא כי אנשים המשלבים פעילות גופנית קבועה בשגרת חייהם באמצע החיים ולא רק בצעירותם, נהנים מירידה של כ־40%–45% בסיכון לפתח דמנציה בשנים המאוחרות | הנתונים מצביעים על כך שהאופן שבו אנחנו זזים בגילים 45–64 - ובעיקר עצימות המאמץ - עשוי להיות גורם מפתח בבריאות המוח, בעוד שבגיל מבוגר יותר כמעט כל תנועה נספרת (בריאות)
מהנדסים מאוניברסיטת טקסס בדאלאס פיתחו אב–טיפוס של מערכת חישוב מוח-נורומורפית חדשה | המחשב, הפועל באמצעות רכיבים מגנטיים זעירים, מצליח לחקות את האופן שבו המוח לומד ומעבד מידע - תוך שימוש מזערי באנרגיה לעומת מערכות בינה מלאכותית מסורתיות | שיתוף פעולה עם חברות ענק ותמיכה פדרלית מביאים את הטכנולוגיה אל סף המהפכה שתהפוך כל טלפון חכם ל"מוח קטן" עצמאי (טכנולוגיה)
המושתל הראשון של ניוראלינק משתף בחווייתו יוצאת הדופן ועשרות מושתלים נוספים ברחבי העולם מצטרפים | אך לצד ההצלחות המהפכניות, טכנולוגיית הממשק מוח-מחשב מציגה סיכונים, שאלות אתיות ואתגרי רגולציה משמעותיים (טכנולוגיה)
החיים המודרניים מציפים אותנו באינספור גירויים - מיילים, הודעות, התראות, חדשות ומשימות בו־זמניות. אנחנו מנסים להספיק הכל, לקפוץ בין מסך למסך ולהחזיק עשרות דברים בראש, אבל המוח שלנו לא בנוי לכך | התוצאה היא עייפות מנטלית אמיתית: בלבול, חוסר ריכוז, החלטות ירודות ואפילו שחיקה נפשית | מחקרים חדשים מראים עד כמה עומס קוגניטיבי משפיע עלינו בחיי היומיום, ומציעים דרכים מעשיות להחזיר לעצמנו בהירות, שליטה ורוגע בעולם עתיר מידע (פסיכולוגיה)
מחקר פורץ דרך מראה ששינויים עצביים שמתרחשים בזמן נשימה מודרכת בעוצמה בשילוב מוזיקה יכולים להוביל לחוויות עמוקות - תחושות רוחניות, אחדות, אושר והתרוממות רוח - ממש כמו בשימוש בחומרים פסיכדליים | אלו תגליות שמציעות דרך טיפולית חדשה, בטוחה וחוקית למצוקות רגשיות, במקום שימוש בתרופות פסיכדליות תחת מגבלות רגולטוריות (בריאות)