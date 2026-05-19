מדינות המפרץ מכחישות פוסט דרמטי של הנשיא טראמפ

סתירה דיפלומטית חריפה התגלתה בין הצהרות נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לבין עמדת מדינות המפרץ, כאשר גורמים רשמיים בסעודיה, איחוד האמירויות וקטאר הכחישו בפני עיתון ה'וול סטריט ג'ורנל' כי היו מודעים לתוכנית אמריקנית מיידית לתקוף את איראן.

הכחשה זו מגיעה לאחר שהנשיא טראמפ טען בפומבי כי אותן מדינות פנו אליו בבקשה לעצור מתקפה שתוכננה לצאת לפועל כבר היום (שלישי). על פי הדיווח, הגורמים הבהירו כי לא קיבלו מידע על תוכנית תקיפה קרובה, ובוודאי שלא ביקשו מוושינגטון להפסיק אותה.

"מתקפה מלאה ורחבת היקף"

בהודעה שפרסם אתמול כתב טראמפ בין השאר: "בהתבסס על כבודי למנהיגים שהוזכרו לעיל, הוריתי לצבא שלא נבצע את המתקפה המתוכננת על איראן מחר, אך הוריתי להם עוד להיות מוכנים לפתוח במתקפה מלאה ורחבת היקף על איראן, בהתראה של רגע, במקרה שלא תושג עסקה מקובלת״.

בטהראן בחרו להגיב בחריפות להודעת הנשיא האמריקני. הגנרל עבד אל-רחים מוסאווי עבדאללהי, מפקד היחידה האיראנית "ח'אתם אל-אנביא", שיגר אזהרה חריפה לעבר וושינגטון וירושלים. "איראן ערוכה וחזקה מתמיד", הבהיר, והוסיף כי "טהרן תגיב לכל מתקפה מחודשת במהירות, בנחישות ובעוצמה מכרעת".

במקביל, גורמים אמריקאים רשמיים הזהירו כי הצהרתו הפומבית של טראמפ עלולה להיות מהלך של הטעיה, וכי הוא עדיין עשוי להמשיך בתקיפות נגד איראן. על פי דיווח ב'ניו יורק טיימס', הנשיא הנחה את בכירי מערכת הביטחון להתכונן לאפשרות של "מתקפה מלאה בקנה מידה גדול על איראן" במקרה שלא תושג עסקה מקובלת.