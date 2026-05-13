סיפורו של הנגיף המתגלגל החל עם זוג נוסעים הולנדים, שיצאו לטיול באזורי הטבע בארגנטינה, נחשפו שם – כך מעריכים החוקרים – לנגיף ההנטה דרך מגע עם מכרסמים או סביבת המחייה שלהם. כמה ימים לאחר מכן הם עלו על סיפון ספינת המשלחות MV Hondius שיצאה מאושואיה למסע בחוג האנטארקטי, כשאיש עדיין לא חושד בדבר. במהלך ההפלגה החלו אצל אחד מהם תסמינים לא ברורים של חום, חולשה וקוצר נשימה, שהוגדרו תחילה כ"שפעת" של נוסע בודד. רק כאשר נוסעים נוספים החלו לדווח על תסמינים דומים, ובמקביל הגיעו דיווחים על אשפוזים ראשונים בחוף, התחילו להתגבש החידות הראשונות שהובילו לחשד בנגיף נדיר - שהפך את הקרוז לשם נרדף לאירוע בינלאומי מתגלגל.

כעת, התפרצות נגיף ההנטה הקשורה לספינת הקרוז MV Hondius ממשיכה להתרחב, כאשר מספר הנדבקים המאומתים והחשודים עלה ל-11 בני אדם, בהם שלושה שמתו מהמחלה - כך מסר ארגון הבריאות העולמי (WHO). הרשויות חוששות כי המספרים עוד צפויים לעלות, בין היתר בשל תקופת דגירה ארוכה והפיזור הרחב של הנוסעים לאחר ירידתם מהספינה.

ההתפתחות האחרונה נרשמה בספרד, שם אובחן חולה נוסף מבין נוסעים שפונו מהספינה. במקביל, בצרפת דווח על הידרדרות במצבה של אישה שנדבקה ואושפזה בפריז. מתוך כלל המקרים, תשעה זוהו בוודאות כנגיף מסוג Andes - הזן היחיד של נגיף ההנטה הידוע ככזה המסוגל לעבור מאדם לאדם - בעוד שניים נוספים מוגדרים כמקרים חשודים.

בארצות הברית ננקטו צעדי זהירות נרחבים: 18 אזרחים אמריקנים שפונו מהספינה הוכנסו למעקב רפואי במתקנים ייעודיים בנברסקה ובאטלנטה. עד כה לא אובחנו מקרי הדבקה מאומתים בקרב אזרחים אמריקנים, לאחר שנוסע אחד שנחשד כחיובי קיבל שתי תוצאות שליליות בבדיקות המשך.

עם זאת, ההשפעה של ההתפרצות חורגת הרבה מעבר לספינה עצמה. רשויות הבריאות בארצות הברית עוקבות אחר עשרות אנשים שנחשפו לנוסעים נגועים במהלך טיסות בינלאומיות. לפחות שמונה מדינות בארה"ב דיווחו על מעקב אחר חשיפות אפשריות, ובמדינות כמו מרילנד, ניו ג'רזי וקליפורניה כבר ננקטו צעדים למעקב ובידוד.

כאמור, לפי הערכות ראשוניות, מקור ההתפרצות הוא ככל הנראה בזוג הולנדי שבא במגע עם חיות בר בארגנטינה לפני העלייה לספינה בנמל אושואיה בתחילת אפריל. בדיקות גנטיות מצביעות על כך שהנגיף תואם זנים שהתגלו בארגנטינה בשנים 2018–2019, ולפי שעה לא זוהו בו מוטציות משמעותיות.

מנכ"ל ארגון הבריאות העולמי, טדרוס אדהנום גברייסוס, הזהיר כי בשל תקופת דגירה שעשויה להימשך עד שמונה שבועות, ייתכן שמקרים נוספים יתגלו בהמשך. "הנוסעים היו במגע קרוב לפני שננקטו אמצעי מניעה - אנו צופים התפתחויות נוספות", אמר.

למרות העלייה במספר המקרים, בארגון הבריאות העולמי מדגישים כי הסיכון לציבור הרחב נותר נמוך בשלב זה, אך מדינות מתבקשות להמשיך במעקב הדוק ולפעול במהירות לאיתור שרשראות הדבקה.