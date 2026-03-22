ועדת הבריאות אישרה את "חוק הקאפ" - המסדיר את ההתחשבנות בין קופות החולים לבתי החולים, בהיקף של כ־20 מיליארד ש״ח בשנה | יו"ר הועדה משריקי: "חוק הקאפ הוא בשורה גדולה ומשמעותית למערכת הבריאות בישראל שיביא להפחתת עומסים באשפוז ולפיתוח שירותים בקהילה" (בריאות)
בצל המתיחות הביטחונית הגבוהה והתחממות הגזרה הצפונית: כוחות ההצלה, פיקוד העורף וצוותי הרפואה תרגלו השבוע מוכנות לתרחישי קיצון בבית החולים זיו בצפת • המטרה: סנכרון מלא בין המחלקות ושימוש במרחבים המוגנים • צפו בתיעוד המיוחד של צלם 'פלאש 90', דוד כהן (חדשות)
הילד התלונן על כאבי בטן והקיא הרבה, לאחר שהגיע לבית החולים יחד עם הוריו, התברר לאחר סדרת בדיקות מקיפות, כי הילד בלע שמונה מגנטים; "ההורים נקראים להרחיק מגנטים וחלקים קטנים מהישג ידם של ילדים" (חדשות בריאות)
משרד הבריאות עדכן כי התקבל דיווח מבית החולים איכילוב על מאבטח במקום שחלה בחצבת | המאבטח שהה בכניסה למחלקת ילודים א' בימים שבת וראשון האחרונים, ובדק את התינוקות והאימהות ביציאתם מהמחלקה | בית החולים ולשכת הבריאות של מחוז תל אביב יצרו קשר עם משפחות הילודים על מנת לתת להם טיפול מונע (בארץ)
הודעה כוזבת שהופצה בשעות האחרונות טענה כי בתי החולים בפתח תקווה נערכים לפינוי מיידי • במרכז שניידר מבהירים: "ההודעה לא יצאה מטעמנו, נשמעים להנחיות כרגיל" • וגם: הדיווחים על תקיפה קרובה באיראן (בארץ, בריאות)
אחרי שבסוף השבוע דווח על תינוק בן ארבעה שבועות שנפטר מכשל נשימתי, היום מעדכן משרד הבריאות כי אותו תינוק אכן צרך את מזון התינוקות של נוטרילון שירד מהמדפים בשל חשד לרעלן שנמצא במוצר - אך למרות זאת במשרד מדגישים כי אין קשר בין צריכת המוצר לבין מותו של התינוק (בארץ, בריאות)
מחקר מקיף מאוניברסיטת הספורט של קלן בגרמניה ונתונים משלימים ממדינות נוספות מצביעים על כך שהשרירים עצמם פועלים כבלוטה אנדוקרינית - מפרישים חלבונים מיוחדים הנלחמים בתאי סרטן, בולמים את הזדקנות הגוף ומשפרים את תפקוד מערכות החיסון והחילוף החומרים (בריאות)
פריצת דרך מדעית חושפת יעד טיפולי חדש במחלה: אנזים המעורר דלקת במוח של נשאי גֵן הסיכון APOE4 | התרכובות החדשות הצליחו לחדור למוח במודלים ניסיוניים, להפחית פעילות פתולוגית ולשמר תפקוד תקין של תאי עצב (בריאות)
סיפור מפתיע: משפחה דתית שנקלעה בעל כורחה להיות בערב שבת בבית החולים, לא ידעה את נפשה מרוב צער, שכן הם לא התארגנו לשבת, אח בית החולים, התנדב להיות ה'גוי של שבת' שלהם, לאחר כמובן שקיבלו אישור מרב | הסיפור המלא (חדשות בריאות)