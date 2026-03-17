מקרה חריג ומסוכן: נער בן 17 לא מחוסן - נפטר לאחר שנדבק בחצבת

משרד הבריאות מעדכן לפני זמן קצר (שלישי) כי נער כבן 17, שלא חוסן, נפטר הלילה מחצבת.

הנער, כך על פי הודעת משרד הבריאות, סבל ממחלות רקע, אושפז בבית החולים לפני שבועיים וחצי ושם אובחן כחולה בחצבת. לאחר מספר ימי אשפוז הידרדר מצבו והוא נפטר בבית החולים.

מבין 16 מקרי התמותה האחרים, מרבית הנפטרים הם תינוקות וילדים בריאים וללא מחלות רקע - שלא חוסנו נגד חצבת.

משרד הבריאות שב ומזכיר כי ניתן למנוע חצבת באמצעות חיסון יעיל ובטוח - המציל חיים. כמו כן, מדגישים במשרד כי קיימת חשיבות קריטית להגעה בזמן לקבלת טיפול רפואי, עם הופעת התסמינים או חשד להידבקות במחלה. הגעה בזמן יכולה להציל חיים.

המלצות לגבי חיסון:

מומלץ לכלל הילדים להתחסן בגיל שנה ובגיל שש (במסגרת תכנית החיסונים השגרתית)

באזורי התפרצות:

הקדמה של מנת החיסון השנייה לגיל שנה וחצי.

המלצה למנת חיסון נוספת לתינוקות בגילי 11-6 חודשים באזורי התפרצות וכאשר נוסעים למקומות עם התפרצות.

משרד הבריאות ממליץ למי שאינם מחוסנים, וכן להורים לתינוקות שקיבלו חיסון אחד בגילי 11-6 חודשים, להימנע מהגעה לאירועים מרובי משתתפים באזורי התפרצות עקב הסיכון מהדבקה.