במסגרת החקירה הסמויה שניהלה המשטרה בשיתוף משרד הבריאות, התגלה כי חשוד המציג את עצמו כבעל מקצוע בתחום הבריאות (נטורופת), מכר לפונים אליו כדורים וטיפות מסוגים שונים, ומסר להם כי התרופות ימנעו את מחלת החצבת, ובמידה שהאדם חולה – המוצרים יבריאו אותו מהמחלה (חדשות, בריאות)
תינוק בן 11 חודשים ללא מחלות רקע, שטרם חוסן, נפטר בעקבות סיבוכי מחלת החצבת | התינוק הועבר לפני כשבוע ממרכז רפואי צפון (פוריה) לבית החולים רמב"ם, שם חובר לאקמו, אך הבוקר נפטר | זהו הקורבן ה-12 של המחלה, כאשר מרבית הנפטרים הם תינוקות בריאים וללא מחלות רקע שלא חוסנו נגד המחלה (בארץ)
ביחידה לטיפול נמרץ ילדים בבית החולים 'הדסה' נקבע מותה של פעוטה בת שנתיים, שחלתה בחצבת לאחר שלא חוסנה | הפעוטה אושפזה לפני עשרה ימים במצב קשה בשל סיבוכי החצבת וחוברה לאקמו | בפטירתה, עלה מספר הקורבנות שנפטרו מחצבת לשמונה - כולם פעוטות מתחת לגיל שנתיים וחצי שלא חוסנו (בריאות)