אחרי שבסוף השבוע דווח על תינוק בן ארבעה שבועות שנפטר מכשל נשימתי, היום מעדכן משרד הבריאות כי אותו תינוק אכן צרך את מזון התינוקות של נוטרילון שירד מהמדפים בשל חשד לרעלן שנמצא במוצר - אך למרות זאת במשרד מדגישים כי אין קשר בין צריכת המוצר לבין מותו של התינוק (בארץ, בריאות)
האב השכול חגי לובר פרסם פוסט נוקב ברקע הביקורת הציבורית על ההורים בעקבות מותן של הפעוטות במעון בירושלים, ובו הוא מבקר קודם כול את עצמו | "גם אני צקצקתי בלשון על ‘ההורים הלא אחראיים’… וגם אני מיהרתי לחרוץ משפט ולנקוט עמדה” | לדבריו, מקרה אחד הביא לתפנית בנקודת המבט שלו על האירוע (בארץ)
בתום בדיקות ראשוניות לא נמצאו חומרים מסוכנים בגוף הפעוטות ליה גולובנציץ בת השלושה חודשים ואהרון כץ בן החצי השנה, שנפטרו בפעוטון בירושלים | כיוון החקירה כרגע הוא התייבשות כתוצאה ממזגן בחום גבוה | כל הפרטים (בארץ)
ילדה חרדית מחסידות ויז'ניץ ממודיעין עילית נפטרה בבית החולים מסיבוכי שפעת. הילדה, על פי משרד הבריאות, סבלה ממחלת חום וכאב גרון והגיעה במצב החייאה לבית החולים - שם למרבה היגון והצער היא נפטרה | אביה קם יממה לפני הטרגדיה מהשבעה על אביו (חדשות בארץ)
שעות לאחר נפילתו של הבחור יהודה כהן ז"ל מבית שמש, בבית החולים הודיעו כי הרופאים נאלצו למרבה הצער והיגון לקבוע את מותו | הבחור בן ה-15, נפל מקומה 15 ופונה לבית החולים כשהוא מוגדר על ידי כונני החירום במצב אנוש (חדשות חרדים)
סערה ציבורית פרצה בטייוואן בעקבות טרגדיה שארעה בטיסה של חברת EVA Air, אחת מחברות התעופה המובילות במדינה | דיילת אוויר שחשה ברע במהלך הטיסה - מתה בתום הטיסה | בעקבות המקרה, נפתחו חקירות של חברת התעופה ושל משרד העבודה הטייוואני בנוגע לרשלנות ניהולית אפשרית (תעופה)
שישה מועמדים ממפלגת הימין הקיצוני AfD בגרמניה נפטרו לאחרונה, סמוך לבחירות המקומיות במדינת נורדריין-וסטפאליה | המשטרה שוללת חשד לפלילים, אך ברשתות נפוצות תיאוריות קונספירציה | במפלגה נשמעו קולות הקוראים לבדיקה, לצד ניסיונות להרגיע | למרות הסערה, התמיכה ב-AfD ממשיכה לעלות, והמפלגה צפויה להתחזק בבחירות הקרובות (בעולם)
במשטר הצבאי הסורי הודיעו כי הקרבות הקשים שהתרחשו מול העלווים - הסתיימו | על פי הנתונים, כאלף חמש מאות איש נהרגו | הנשיא הסורי החדש טוען כי יקים ועדת חקירה שתעניש את האחראים לטבח והוא גם מגיב לדבריו של שר הביטחון ישראל כ"ץ נגדו (חדשות)