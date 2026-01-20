שלושה בני אדם אותרו ללא רוח חיים על סיפון ספינת תענוגות באוקיינוס האטלנטי | מקרה אחד של הנגיף אושר, וחמישה מקרים חשודים נוספים נמצאים בבדיקה | על פי הדיווחים, אזרח בריטי נמצא בטיפול נמרץ | ההתפרצות דווחה על סיפון הספינה MV Hondius, שהייתה בדרכה מארגנטינה לכף ורדה (בעולם)
מחקר פורץ דרך שנערך בתחנת החלל הבינלאומית (ISS) חושף: בתנאי חוסר כבידה, וירוסים וחיידקים משנים את "חוקי המשחק" המוכרים לנו | הממצאים המדהימים עשויים להוביל למהפכה בטיפול בזיהומים עמידים לאנטיביוטיקה כאן בכדור הארץ (חדשות בעולם)
באופן חריג לחודשי הקיץ, תינוק בן שבעה חודשים מאזור השרון, אושפז לאחרונה לאחר שחלה בנגיף ה-RSV | מצבו של התינוק, שסבל מחום, שיעול ומאמץ נשימתי, המשיך להתדרדר והוא הורדם והונשם ביחידת טיפול נמרץ ילדים | לאחר שלושה ימים נגמל מהתמיכה הנשימתית, וכעבור שבוע שוחרר במצב טוב (בריאות)
מחלה טרופית שנקראת - צ'יקונגוניה, מתפשטת במדינות שונות, ויש חשש שתגיע לישראל דרך יתוש הטיגריס האסייתי שכבר נמצא בארץ | משרד הבריאות צפוי לפרסם הנחיות לטסים ולהגביר ערנות רפואית | המחלה אינה קטלנית אך גורמת לחום וכאבי מפרקים ממושכים, ואין לה טיפול ייעודי (בעולם)