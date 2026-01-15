הזמר איציק קלה סיפר אמש (שלישי) את הנס הפרטי שקרה לו לפני מספרים שנים לרגל הילולת רבי שמעון בר יוחאי זצ"ל: "הייתי חולה בסרטן - השתטחתי בדמעות על ציונו של רבי שמעון בר יוחאי והבראתי" • צפו מתוך ראיון למגיש הטלוויזיה ושדרן הרדיו מנחם טוקר (ברנז'ה)
כחצי שנה לאחר שהתגלתה בגופו המחלה הנוראית, תלמידי ישיבת 'נתיב הדעת - קפלן', התבשרו על שיפור במצבו הבריאותי של ראש הישיבה הגאון רבי ישראל בונים שרייבר | אמש הגיעו תוצאות הבדיקות המקיפות שעבר השבוע ומהן עולה כי חל שיפור דרמטי לצד ניתוח מסובך שנותר לו לעבור | כל הפרטים (עולם הישיבות)
מחקר חדש מקיף חושף עלייה חדה בצריכת המזון האולטרה-מעובד במדינות רבות בעולם ומצביע על קשר מובהק בין צריכה גבוהה לתחלואה כרונית, דיכאון, השמנה ומוות מוקדם | הציבור נחשף מדי יום למוצרים שנדמה כי פותחו לנוחות ולרווח, ולעיתים קרובות על חשבון הבריאות | בקרב מומחי בריאות מצטברות קריאות למדיניות גלובלית מהירה בתגובה לשינויי השוק ולאפקטים ארוכי הטווח על בריאות הציבור (בריאות)
מחקר מבוסס שנערך בקרב כ-124 אלף משתתפים באנגליה, מצא כי צריכת פחית אחת של משקה דיאט ביום עלולה להעלות את הסיכון למחלת כבד שומני לא-אלכוהולית (MASLD) ב-60%, בעוד שמשקאות ממותקים בסוכר מעלים את הסיכון ב-50% | החוקרים מזהירים: "הגיע הזמן לבחון מחדש את ההשפעות הבריאותיות של משקאות דיאט, שמקובלים כמשקאות לא מזיקים" (בריאות)
מחלה טרופית שנקראת - צ'יקונגוניה, מתפשטת במדינות שונות, ויש חשש שתגיע לישראל דרך יתוש הטיגריס האסייתי שכבר נמצא בארץ | משרד הבריאות צפוי לפרסם הנחיות לטסים ולהגביר ערנות רפואית | המחלה אינה קטלנית אך גורמת לחום וכאבי מפרקים ממושכים, ואין לה טיפול ייעודי (בעולם)
מחקר רחב היקף שבחן נתונים של עשרות אלפי בוגרים גילה: דפוסי שינה לקויים מגבירים את הסיכון ללמעלה ממאה שבעים מחלות כרוניות - וב-92 מתוכן, יותר מ-20% מהסיכון נובע ישירות מהרגלי שינה לא תקינים | החוקרים מדגישים כי סדירות השינה חשובה אפילו יותר מאורך השינה, וכי שיפור באיכות ובקביעות השינה עשוי להקטין את הסיכון לתחלואה נרחבת (בריאות)
אחרי שנעדר כשבועיים ממסירת השיעור: ראש הישיבה הגר"מ מאזוז התייחס באופן מפתיע בשיעור השבועי למצבו הבריאותי ואמר: "לפני חמשים שנה כאשר נפלתי מקומה שלישית, מי האמין שאני אחיה עוד חמשים שנה? אבל הייתה לי אמונה שיקרה לי נס. אדם שהוא מאמין, הקב"ה אומר לו: אתה מאמין בי? אני שומר אותך. אבל אני עם ייסורים. ייסורים, ועוד איך ייסורים. ועם כל הייסורים, אני בא ונותן את השיעור פעם בשבוע" | צפו (חדשות חרדים)