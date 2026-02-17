לפני מספר שבועות דווח על כך שעשרות אברכים שהשקיעו כסף רב ואף חלקם משכנו את הדירה היחידה שלהם, השקיעו במכרות זהב באתיופיה | גדולי הדיינים נדרשו לנושא וכתבו חוות דעת ארוכה על ההשקעה המדוברת, אך בכל מקרה הציבו תמרור אזהרה | בנוסף, תיעוד מאתיופיה של מכרות הזהב המדוברות (חדשות)
יותר מ‑300 נפגעי טרור ובני משפחותיהם בישראל הגישו תביעה דרמטית נגד Binance, מייסדה צ'אנגפנג "CZ" ז'או והמנהלת הבכירה גואנגיינג צ'ן. התביעה טוענת כי הבורסה סייעה ביודעין לארגוני חמאס וחיזבאללה להעביר כספים למרות הסנקציות הבינלאומיות (חדשות בארץ)
החוזה הבינלאומי הגדול ביותר בתולדות החברה הטכנולוגית נחתם ל-8 שנים, אך פרטיו חסויים לחלוטין • המניה זינקה ב-9% והאנליסטים משערים: הלקוח הוא ממזרח אסיה או מדינה ערבית • ההערכה: הלקוח דורש סודיות מוחלטת כתנאי לעסקה (בארץ, טכולוגיה)
שני מדדים שהוכיחו עצמם בעבר כמנבאים משברים פיננסיים מאותתים כעת על רמות בועה קיצוניות בשוק ההון האמריקאי | מדד באפט חוצה שיא כל הזמנים, מדד שילר נושק לרמות של בועת הדוט.קום, והולכים ומתרבים הקולות המתריעים מפני תיקון חריף בשנת 2026 (כלכלה)
מהלך חסר תקדים מציב את חברת הבינה המלאכותית ההולנדית נביאוס בליבת מהפכת הענן הגלובלית, וממנף את התבססותה בשוק באמצעות חוזה שמן עם מיקרוסופט | מניית החברה קפצה ביותר מ-50% בעקבות ההודעה | העסקה תאפשר פריסת תשתיות GPU עבור מיקרוסופט ממרכז נתונים חדש בניו ג'רזי, עם אופציה לעלייה ל-19.4 מיליארד דולר (כלכלה)