סרטון תעמולה של ארגון החות'ים התימני, שפורסם ברשתות החברתיות, מציג שני לוחמים כשהם משמיעים איומים נגד מדינות שונות, ובהן ישראל. הלוחמים, שלחייהם תפוחות מלעיסת עלי הגת המקובלים באזור, מופיעים בסרטון כשהם מפרטים את רשימת היעדים שלהם: סעודיה, ישראל, ארצות הברית ואתיופיה.

"אנחנו היום עקרנו את העין מהעיניים הסעודיות, והגיע תורו של האמריקאי, אחרי הישראלי והאתיופי", נשמע אחד הלוחמים אומר בסרטון. בהמשך דבריו הוא מוסיף: "בחיי אללה, שלא יישאר כופר".

הלוחם ממשיך בהצהרותיו כשהוא מביע נכונות להקריב את רכושו ואת מולדתו במסגרת המאבק בסעודיה. "בחיי אללה האדיר, אנשים, אמכור את רכושי, כבודי ומולדתי מול סעודיה", הוא מצהיר, ומסיים בקריאות תמיכה במנהיג החות'ים, עבד אל מלכ אל חות'י.

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הסרטון מתפרסם על רקע הסלמה חריפה בעימות בין החות'ים לסעודיה. בימים האחרונים שיגרו החות'ים טילים וכטב"מים לעבר יעדים סעודיים, ובהם נמל התעופה הבינלאומי בריאד ומתקני חברת הנפט הלאומית ארמקו. בתקיפות נגרמו נזקים, דווח על נפגעים, ומערכות ההגנה הסעודיות יירטו שיגורים נוספים. סעודיה מצדה הגבירה את התקיפות נגד יעדים שבשליטת החות'ים בתימן.

החות'ים מאיימים להמשיך לפגוע בתשתיות ובמתקנים סעודיים. ההסלמה מעוררת חשש מהתרחבות העימות, במיוחד לנוכח האפשרות שארצות הברית תעמיק את מעורבותה הצבאית באזור.