במהלך צבאי שהשפעתו חרגה באופן מיידי מהזירה המקומית, הצליח צבא אוקראינה לפגוע קשות בליבת תשתית המחשוב והתקשורת של רוסיה. מה שהוגדר בקייב כפעולת תגמול ישירה על פגיעות רוסיות בתשתיות אזרחיות, הפך בתוך שעות ספורות למוקד עניין חסר תקדים עבור גופי מודיעין ומומחי אבטחת מידע ברחבי העולם. האירוע סיפק לראשונה עדות מוחשית לקשר המבצעי שבין חוות השרתים הממשלתיות ברוסיה לבין הזנת רשתות הבוטים הפועלות להנדסת תודעה ולליבוי שיח עוין במדינות המערב.

סדרת תקיפות: מדויקות וחכמות

התקיפה האוקראינית התפרסה על פני ארבעה ימים וטיווחה בדיוק כירורגי שלושה מרכזי נתונים (Data Centers) אסטרטגיים של חברת "יאנדקס" – המשמשת כמקבילה הרוסית לענקית הטכנולוגיה האמריקנית גוגל. בשלב הראשון, ביום שלישי כ"ו בתשרי (8 באוקטובר), הותקף והושבת מרכז הנתונים הענק בסאסובו שבמחוז ריאזאן.

מתקן זה מאכלס עשרות אלפי שרתים ואת שניים ממחשבי-העל החזקים ביותר ברוסיה, המשמשים לפיתוח בינה מלאכותית ומערכות עיבוד נתונים מתקדמות. יממה לאחר מכן, ביום רביעי כ"ז בתשרי, נפגע קמפוס השרתים בקלוגה, מדרום-מערב למוסקבה. המכה השלישית ניחתה ביום שישי כ"ט בתשרי (11 באוקטובר), כאשר כטב"מי נפץ פגעו בחוות השרתים החדישה בעיר ולדימיר והביאו להשבתתה המלאה.

ההשלכות הפנימיות בתוך רוסיה היו מיידיות והובילו לכאוס דיגיטלי נרחב. מעל ל-80 שירותים אזרחיים קריטיים, החל מאפליקציות תחבורה, לוגיסטיקה ואספקה, דרך מערכות בנקאיות ומסחר אלקטרוני, ועד למערכות ניווט לווייני – חוו שיבושים קשים או קריסה מוחלטת.

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, התייחס לפעילות הצבאית בריאיון שהעניק לרשת BBC והבהיר כי ארצו פועלת תחת עקרון ההדדיות, לפיו פגיעה בתשתיות תקשורת אוקראיניות תגרור מחיר תשתיתי כבד לחברות המשרתות את השלטון במוסקבה.

הבוטים של פוטין: התגלית המעניינת

אלא שהתפנית המפתיעה והמשמעותית ביותר בסיפור התגלתה מחוץ לגבולות רוסיה, כאשר אנליסטים וחוקרי רשת עצמאיים החלו לנתח את נתוני תעבורת האינטרנט הגלובלית בזמן אמת. חברת אבטחת המידע הבינלאומית Cloudflare פרסמה נתונים רשמיים שהצביעו על כך שמיד עם פגיעת הכטב"מים בשרתים, נפח תעבורת הבוטים האוטומטית שיצאה מרשתות יאנדקס הרוסיות צנח בשיעור חריג של בין 94% ל-99%.

במקביל לצניחה הטכנית, נתונים שנשאבו מכלי הניתוח המקצועיים של הרשת החברתית X (לשעבר טוויטר) חשפו מתאם זמני מדהים: באותן שעות ממש, השימוש במונחים פוליטיים מקצינים ותעמולתיים ובכללם הביטויים המרכזיים המלווים את השיח האנטי-ישראלי והפרו-פלסטיני העולמי מאז פרוץ המלחמה, חווה נפילה פתאומית וחדה של עשרות אחוזים בנפח הציוצים הכללי. מגמה זו נרשמה גם בחשבונות המזוהים עם הפצת תעמולת ימין קיצוני וחשבונות פיקטיביים שנועדו להעמיק את השסעים החברתיים בגרמניה ובארצות הברית.

בקהילת המודיעין המערבית מסבירים מזה שנים כי האסטרטגיה הרוסית אינה נובעת מזיקה אידיאולוגית או דתית לצד כזה או אחר בסכסוך המזרח-תיכוני, אלא מרצון מחושב לנצל קונפליקטים מדממים ברחבי העולם כדי ללבות אנטישמיות, להגביר את הקיטוב הפנימי ולערער את היציבות החברתית והשלטונית במדינות המערב. הפגיעה הפיזית בחומרה הרוסית, ובכלל זה בשבבי עיבוד מתקדמים, הוכיחה הלכה למעשה כיצד שיתוק פיזי של מתקן בודד מסוגל לנטרל זרוע השפעה דיאלקטית חובקת עולם.

זחלני רשת: המומחים מסתייגים?

לצד הממצאים המרתקים, מומחי טכנולוגיה במגזין Mashable מבקשים לשמור על סייג מקצועי ומבהירים כי הנתונים של חברת Cloudflare מודדים בעיקר "זחלני רשת" – בוטים לגיטימיים של מנועי חיפוש הסורקים אתרים לצורכי אינדוקס, שפעילותם נפסקה באופן טבעי בשל קריסת החשמל. כמו כן, מדדי הרשת הציבוריים מציגים נפחי מילים כלליים, וקשה להוכיח באופן מדעי ומוחלט שכל החשבונות שהשתתקו הופעלו ישירות מתוך המבנים שהופצצו.

עם זאת, בקרב חוקרי הסייבר הגלובליים קיימת הסכמה רחבה כי המתאם הזמני המדויק, דקה אחר דקה, בין השבתת חוות השרתים לבין השקט היחסי שהשתרר בפיד העולמי, חריג מכדי להגדירו כיד המקרה בלבד. כפי שסיכם זאת אנליסט סייבר אירופי בפלטפורמת United24: "אוקראינה כיוונה לפגוע בתשתיות לוגיסטיות של צבא רוסיה, אך בפועל היא סיפקה לעולם עדות חסרת תקדים לכך שהרעל הדיגיטלי שאנו נחשפים אליו מדי יום מנוהל ומיוצר, לפחות בחלקו, מתוך חוות השרתים של מוסקבה".