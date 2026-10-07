שר החוץ הבריטי, אד מיליבנד, פרסם הצהרת וידאו רשמית לרגל יום השנה למתקפת ה-7 באוקטובר 2023, ובה שיגר מסר של סולידריות עם מדינת ישראל ואזרחיה.

מיליבנד, יהודי הבולט בצמרת הפוליטית הבריטית תחת ממשלת הלייבור, הדגיש כי מדובר ביום זיכרון למתקפה הקשה ביותר בתולדות ישראל, שבה נהרגו למעלה מ-1,200 איש ונחטפו 251 בני אדם.

בהצהרתו, שילב השר עדויות אישיות שמסרו לו קרובי משפחה של קורבנות וחטופים, ביניהם שרון ליפשיץ ומגן אינון. לדבריו, השיחות עמם המחישו את "הפצעים העמוקים" שהותירה המתקפה בקרב המשפחות והחברה הישראלית, לצד הכמיהה לשלום הקיימת בקרב רבים בישראל ובקרב הפלסטינים.

בשם ממשלת בריטניה, הביע מיליבנד תנחומים למשפחות האבלות, ובהן אזרחים בריטים שאיבדו את יקיריהם במתקפה ובלחימה. הוא סיים את דבריו בהצהרה: "בריטניה עומדת באיתנות נגד חמאס, נגד האידיאולוגיה האנטישמית והרצחנית שלהם, ונגד כל גורם המבקש את השמדת ישראל. נמשיך לעשות כל שאל ידתנו כדי להיאבק בטרור ובשנאה ולחתור לעבר עתיד של שלום".

להלן הדברים המלאים של שר החוץ הבריטי:

"היום אנו מציינים את יום השנה למתקפות המזעזעות של ה-7 באוקטובר 2023, כאשר מחבלי חמאס ביצעו את המעשים הנוראיים ביותר נגד העם הישראלי. למעלה מ-1,200 בני אדם נרצחו, המתקפה הקשה ביותר על ישראל בהיסטוריה שלה.

הורים, ילדים, אחים, אחיות, אנשים חפים מפשע מכל הגילאים נרצחו בדם קר, ו-251 בני אדם נלקחו כבני ערובה.

ביום ראשון, הייתה לי הזכות לשמוע עדות מקרובי משפחה שאיבדו את יקיריהם, שרון ליפשיץ ומגן אינון. שניהם דיברו בצורה מרגשת מאוד על הפצעים העמוקים שה-7 באוקטובר השאיר עבורם ועבור ישראלים רבים כל כך. ושניהם גם דיברו על הכמיהה העמוקה שלהם לשלום שישראלים ופלסטינים רבים חולקים.

בשם ממשלת בריטניה, אני רוצה להציע את תנחומיי העמוקים ביותר לאלו שאיבדו את יקיריהם ב-7 באוקטובר, כולל רבים כאן בבריטניה עם משפחה וחברים באזור. אני שולח את סולידריותי לעם ישראל ביום השנה לטבח הנורא הזה.

ממשלת בריטניה עומדת באופן חד-משמעי נגד חמאס ונגד האידיאולוגיה האנטישמית והרצחנית שלהם, ונגד כל אלו שיבקשו את השמדת ישראל ועמה. אנו נמשיך לעשות כל שביכולתנו כדי להילחם בטרור ובשנאה, ולקדם את החתירה לשלום."