הקרמלין ( צילום: שאטרסטוק )

שגרירות ארצות הברית במוסקבה פרסמה אזהרת בריאות חריגה בעקבות דיווחים מאזור אירקוטסק שבסיביר על חשד למגפת ריאות. האזהרה פורסמה לאחר שעובדת במכון מחקר המתמחה במחלות מגפה נפטרה מדלקת ריאות מסתורית, והאמריקאים השוהים ברוסיה נקראו לעזוב את המדינה באופן מיידי.

האירוע החל כאשר עובדת בת 28 במכון המחקר נגד מגפה באירקוטסק חלתה ונפטרה ב-2 באוקטובר האחרון מדלקת ריאות שמקורה לא התברר. המכון עוסק בחקר מחלת המגפה ובמעקב אחר מחוללי מחלות מסוכנות, והנסיבות עוררו חשש כי ייתכן שמדובר במגפת ריאות – צורה נדירה וחמורה במיוחד של המחלה.

שגרירות ארה"ב ברוסיה הזהירה את האזרחים האמריקאים מפני איום אפשרי של מגפה וקראה להם לעזוב את שטח רוסיה באופן מיידי ( צילום: רשתות חברתיות )

בעקבות המקרה הוכנסו לבידוד ולמעקב רפואי הדוק קרוב ל-200 בני אדם שבאו במגע עם העובדה שנפטרה. בחלק מבתי החולים באזור הוטלו מגבלות, והרשויות הרוסיות ביצעו בדיקות יומיומיות לאנשים שנחשפו למגע עמה. הטייס חשף: "נקמה לעזה" בבלי | 05.10.26 טראמפ: "המלחמה עם איראן תסתיים מהר" בבלי | 06.10.26 לפי הרשויות הרוסיות, בבדיקות שנערכו נמצאו אצל חלק מהנבדקים נגיפים שונים כמו נגיף הקורונה ונגיף הרינו, אך לא נמצאה עדות למגפה. רוב המבודדים כבר שוחררו מהבידוד. ארגון הבריאות העולמי מסר כי סיבת המוות עדיין לא אושרה באופן רשמי, וכי הארגון נמצא בקשר עם הרשויות הרוסיות כדי לברר את נסיבות האירוע ואת תוצאות הבדיקות. לפי הערכתו הראשונית של הארגון, הסיכון באזור אירקוטסק נע בין בינוני לנמוך, הסיכון ברוסיה כולה נמוך, ובאירופה נמוך מאוד.

רופאי הדבר, אחד הסמלים המפורסמים של מגפות קטלניות בהיסטוריה ( צילום: שאטרסטוק )

אולם בארצות הברית מבקשים שלא להסתפק בהרגעות אלו. שגרירות ארה"ב במוסקבה הודיעה כי היא עוקבת מקרוב אחר הדיווחים על חשד למגפת ריאות ועל צעדי הבידוד שננקטו באזור.

השגרירות הדגישה כי יכולתה לסייע לאזרחים אמריקאים השוהים ברוסיה מוגבלת, במיוחד מחוץ למוסקבה, וחזרה על ההנחיה הקיימת שלפיה אזרחים אמריקאים הנמצאים ברוסיה צריכים לעזוב את המדינה.

גם שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו דרש מרוסיה לספק מידע נוסף על המקרה, ואמר כי על מוסקבה לשתף את העולם בפרטים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אף אמר כי הוא צפוי לשוחח עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין בנושא והביע נכונות לסייע אם יהיה בכך צורך.

מנגד, הקרמלין והרשויות הרוסיות מנסים להרגיע את הציבור. דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב אמר כי הרשויות מספקות את המידע הדרוש, ורשות הגנת הצרכן הרוסית הודיעה כי עד כה לא אותרו מקרי מגפה בקרב האנשים שהיו במגע עם העובדת שנפטרה.