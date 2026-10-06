משטרת וייטנאם עצרה 12 חשודים בהפעלת רשת פשע יוצאת דופן: גניבת אלפי חתולים מרחובות העיר הו צ'י מין ומכירתם. על פי הדיווחים בתקשורת הממלכתית במדינה, הרשת גנבה במהלך תקופת פעילותה כ-2,700 חתולים.

החשוד המרכזי, ליו תאן בין בן ה-39, רכש לפי החשד חתולים שנגנבו על ידי אחרים, החזיק אותם במתקן שהקים בצפון העיר, ומכר אותם בהמשך. הספקים שעבדו איתו גייסו אנשים שיצאו על אופנועים לשכונות מגורים בשעות הלילה המאוחרות, בין השעה 23:00 ל-4:00 לפנות בוקר, ולכדו בכל לילה בין ארבעה לעשרה חתולים.

כוחות המשטרה פשטו על המתקן ב-8 ביולי. במקום נמצאו כחמישים חתולים ועשרות מלכודות שנועדו ללכידתם. בחקירה סיפרו החשודים כי במהלך תקופת הפעילות גנבו ומכרו בסך הכול כ-2,700 חתולים, אך המשטרה לא פרסמה כמה זמן פעלה הרשת.

13 מהחתולים שנמצאו בפשיטה הוחזרו לבעליהם שזיהו אותם. ארגון למען בעלי חיים מטפל ביתר החתולים ומנסה לאתר את משפחותיהם.

אכילת בשר חתולים וכלבים עדיין קיימת בחלקים מווייטנאם ובמדינות נוספות באסיה, אך התופעה הולכת ופוחתת עם העלייה במספר בעלי חיות המחמד ותהליכי העיור. בשנת 2024 חתמו יותר מ-250 אלף אנשים על עצומה הקוראת להפסיק את הסחר בבשר כלבים וחתולים במדינה.