כוחות צבא תימניים השתלטו מחדש על מצר באב אל-מנדב האסטרטגי ועל מחוז דובאב, במסגרת מתקפה צבאית נרחבת שהופנתה כנגד המורדים החות'ים. המהלך מהווה תפנית משמעותית בשליטה על אחד מנתיבי השיט החיוניים בעולם, שדרכו עובר כ-12% מהסחר העולמי.

המבצע, שכונה 'שחר תימן', בוצע בשיתוף פעולה בין בריגדות הענקים הדרומיות לבין כוחות מגן המולדת - יחידות הנתמכות על ידי איחוד האמירויות וערב הסעודית. למערכה הצטרפו גם יחידות התנגדות של ת'האמה ולוחמים משבטי אל-סוביחי, במסגרת קואליציה רחבה שפעלה בתיאום מלא.

על פי הנתונים שפורסמו, הקואליציה השמידה במהלך המבצע לא פחות מ-324 מטרות בעלות ערך רב של המיליציה החות'ית. הפיקוד הצבאי הודיע כי הוא מספק כיסוי אווירי רצוף 24 שעות ביממה למצר, במטרה למנוע ניסיונות של החות'ים להשיב את השליטה באזור.

"אנו מספקים הגנה אווירית למצר בבל מנדב, והטיפול במטרות ניידות נמשך. תמיכה אווירית לגבוי הכוחות המזוינים של תימן על הקרקע נמשכת ביממה האחרונה", נמסר מהפיקוד הצבאי.

עם השלמת השתלטות הכוחות על האזור, הונף דגל דרום תימן מעל מצר באב אל-מנדב - מהלך סמלי המסמן את השבת השליטה לידי הכוחות הנתמכים על ידי הקואליציה הערבית. הכוחות דיווחו גם על השתלטות על שדה התעופה המקומי באזור דובאב וחסימת צירים חשובים בסביבה.

המערכה מתרחשת על רקע התלקחות מחודשת של המלחמה האזרחית בתימן, לאחר תקופה של רגיעה יחסית. בשבועות האחרונים דווח על מאות הרוגים ועשרות אלפי עקורים בעקבות חידוש הלחימה, כאשר החות'ים הנתמכים על ידי איראן מנסים לשמר את אחיזתם באזורים אסטרטגיים.

השליטה במצר באב אל-מנדב נחשבת קריטית מבחינה כלכלית ואסטרטגית, שכן המצר מהווה נקודת מעבר מרכזית לספינות המפליגות בין הים האדום לאוקיינוס ההודי. איבוד השליטה על המצר עלול לפגוע קשות ביכולת החות'ים לאיים על נתיבי השיט הבינלאומיים ולהפעיל לחץ על מדינות האזור.