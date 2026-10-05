מאיזה גיל מותר להטיס מטוס נוסעים? התשובה תפתיע

בסוף השבוע נחשפה זהותו של הטייס המחבל מטיסת פליי דובאי FZ1073 לישראל: המאם אל-המאמי, בן 29, אזרח עומאן שנולד באיחוד האמירויות לאב עומאני ולאם סורית. התובע הכללי של איחוד האמירויות, שם נחקר אל-המאמי, עדכן בשבת כי הוא חשוד בניסיון לבצע פיגוע טרור.

"הוא תקף את הקברניט באמצעות גרזן חירום וניסה להשתלט על מערכות ההטסה. החקירה נמשכת במטרה לחשוף את כל הנסיבות והמניעים העומדים מאחורי האירוע בטיסה", אמר התובע. לפי רשת ABC, אל-המאמי משתף פעולה בחקירתו והודה שכוונתו הייתה לרסק את המטוס בשטח ישראל.

הפרט המעניין שמתחבא בין פרטי זהותו של המחבל הוא גילו הצעיר במיוחד. הטייסים שנפגשים בטיסות הם לרוב בני 50 ומעלה, ומפתיע לראות את גילו הצעיר של טייס המשנה המחבל.

ב"וול סטריט ג'ורנל" נחשף בסוף השבוע כי אל-המאמי עבד במשך שבע שנים כטייס משנה בחברת התעופה הלאומית של עומאן "עומאן אייר". לאחר שזוהה כמי שעבר תהליכים של הקצנה איסלאמיסטית, הוא קורקע מטיסה ועזב את החברה. כלומר, כבר מגיל 22 אל-המאמי שימש כטייס משנה. האם זה מוקדם מדי?

למרבה ההפתעה, בישראל הגיל המינימלי הנדרש כדי לשמש כקברניט – טייס ראשי – במטוס נוסעים של חברת תעופה מסחרית הוא 23 בלבד. כדי להטיס מטוס נוסעים גדול, כמו של אל על, ארקיע או ישראייר, חברות התעופה דורשות את הרישיון האזרחי הגבוה ביותר הנקרא רישיון טייס תובלה בנתיבי אוויר (ATPL), בניגוד לרישיון מסחרי רגיל (CPL) שאותו ניתן להוציא כבר בגיל 18.

לעומת זאת, הגיל המקסימלי: במסגרת הבינלאומית המקובלת, בטיסות מסחריות בינלאומיות מרובות טייסים, מגבלת הגיל עומדת על 65. ארגון התעופה האזרחית הבינלאומי, ICAO, קובע כיום מגבלה של 60 בטיסות מסחריות המופעלות בידי טייס יחיד ושל 65 בטיסות מרובות טייסים.

ביוני האחרון אושר בכנסת תיקון המאפשר להמשיך להטיס בטיסות פנים-ארציות, כמו קו נתב"ג-אילת, עד גיל 67 תחת מגבלות מסוימות, במקום מגבלת הגיל שעמדה על 65.

להלן חלוקת הגילים המדויקת לפי שלבי ההכשרה וסוגי הרישיונות, בהתאם לחוקי רשות התעופה האזרחית:

גיל 16: הגיל המינימלי שבו מותר להנפיק "רישיון טיס מתלמד" ולהתחיל בפועל את לימודי הטיסה המעשיים עם מדריך.

גיל 17: הגיל המינימלי לקבלת רישיון טיס פרטי (PPL), המאפשר להטיס מטוס לבד או עם נוסעים שאינם משלמים.

גיל 18: הגיל המינימלי לקבלת רישיון טיס מסחרי (CPL), המאפשר לעבוד כטייס ולהטיס נוסעים או מטען בשכר.

עם זאת, אם מדובר בהטסת דאון ולא מטוס ממונע, ניתן להוציא רישיון מתלמד כבר בגיל 15 ורישיון פרטי בגיל 16.

באירופה גיל המינימום להטסת מטוסי נוסעים הוא מוקדם יותר. רשות התעופה האירופית מקלה יותר מבחינת הגיל, ומאפשרת להנפיק רישיון ATPL מלא כבר בגיל 21.

על פי סוכנות בטיחות התעופה של האיחוד האירופי (EASA), טייסים באירופה יכולים להתחיל לעבוד כטייסי משנה בחברות תעופה מסחריות, למשל בחברות לואו-קוסט כמו ריינאייר או איזיג'ט, כבר בגיל 18 באמצעות רישיון מסחרי (CPL) עם הסמכת מכשירים וצוות רב-טייסים, תחת מה שנקרא "Frozen ATPL" – רישיון קפוא, שהופך למלא בגיל 21 עם צבירת השעות.