פרטים חדשים ומדאיגים נחשפו בתחקיר מקיף שפרסם העיתון האיטלקי "קוריירה דלה סרה", המשחזר את השתלשלות האירועים דקה אחר דקה במהלך ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. התחקיר חושף היבט חמור שלא היה ידוע עד כה: הטייס המחבל ככל הנראה כיבה את המנועים כליל בעוד המטוס שוהה בגובה רב.

בשיא הדרמה שהתרחשה באוויר, לאחר שהכה שוב ושוב את הקברניט ההודי שהצליח ברגעיו האחרונים למנוע ממנו לנעול את תא הטייס, הבין הטייס המחבל העומאני כי תוכניתו הראשונית לרסק את המטוס כשלה. בשלב זה החליט להביא להתרסקות המטוס באמצע המדבר בשטח סעודיה, כשהוא מנתק את הטייס האוטומטי, נוטל את השליטה לידיו ודוחף את הגאי המטוס קדימה בכל הכוח – צעד שגרם למטוס לאבד כשישה עשר אלף רגל בתוך פחות מדקה.

מעבר לצלילה החדה והמסוכנת, התחקיר האיטלקי, שעיקריו פורסמו באתר Ynet הישראלי, חושף את הממצא המרכזי: למסקנה שהמנועים כובו הגיעו שני קברניטי מטוסים מדגם בואינג 737 שניתחו עבור העיתון את תיעודי הווידאו מתוך תא הנוסעים. המומחים זיהו כי במהלך הניסיון לנטרל את המחבל, נדלקו לפתע אורות החירום בתא הנוסעים. מדובר בתאורה המיועדת לסייע בפינוי חירום על הקרקע או במצבי קיצון, ואין לאורות אלו כל סיבה להידלק באופן אוטומטי באמצע הטיסה בגובה רב.

על פי הסבר הקברניטים, במטוסי בואינג 737 אורות החירום נכנסים לפעולה ברגע שהמטוס מאבד את מקור ההזנה החשמלית הראשי שלו ועובר להסתמך על מצברי החירום בלבד. מצב כזה יכול להתרחש אך ורק כאשר הגנרטורים מפסיקים לפעול – דבר שקורה ברגע שהמנועים כבים. ממצא זה מעלה את החשד המרכזי שייבדק במסגרת החקירה הרשמית, לפיו טייס המשנה המחבל העביר באופן יזום את מתגי הזרמת הדלק למנועים ממצב פעיל למצב ניתוק, ובכך גרם להשבתתם המלאה באוויר.

מי עומד מאחורי ניסיון חטיפת המטוס? ישראל גראדווהל | 30.09.26

התחקיר של העיתון נשען על מגוון רחב של עדויות, ביניהן דברי נוסעים, דיווחים שנמסרו לרשויות הביטחון על ידי צוות האוויר, עדויות של עובדי נמל תעופה ופקחי טיסה, לצד ניתוח נתוני תעופה מגוונים.

פרט נוסף שנחשף בדיווח מפרט את השתלשלות שידור אותות החירום ברגעים הקריטיים של המאבק. קוד החירום הראשוני, 7700, המצביע על מצב חירום כללי ללא הגדרת המקור, שודר על ידי אחד הטייסים שהוזעקו לקוקפיט. בשל אופיו הכללי של הקוד, הבקרה האווירית לא זיהתה מיד את אופי האיום המתפתח.

רק כעבור שבע דקות תמימות שונה קוד החירום לקוד 7500, המסמן לחץ וחשד ממשי לאירוע חטיפה. ברגעים אלו כבר התקרב המטוס למרחב האווירי של ירדן, ופקחי הטיסה הורו לו להסתובב. כעבור שבע דקות נוספות קיבל צוות המטוס הנחיה מהבקרה האווירית להמשיך לכיוון טאבוק לצורך ביצוע נחיתת חירום.

במקביל לחשיפת הממצאים החדשים, נמסר כי צוות חקירה ישראלי מיוחד הגיע לאיחוד האמירויות, לאחר שטייס המשנה העומאני הועבר לשם מסעודיה להמשך חקירת ניסיון הפיגוע החמור. בכיר באבו דאבי אישר כי במסגרת החקירה הסודית, אנשי מוסד ומומחי תעופה ישראלים הגיעו בחשאי גמור לאבו דאבי, והם לוקחים חלק פעיל בחדר החקירות. לצדם פועלים במקום גם גורמים בכירים מהמודיעין הסעודי, העומאני ולפחות שני נציגים מארגוני הביון של ארצות הברית.

ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר עדכון על החקירה, וחשף כי "ככל שהזמן עובר התמונה מתבהרת - המפגע עבר הקצנה אסלאמיסטית. הוא בא לרסק את המטוס על נוסעיו". נתניהו הוסיף: "אנחנו מבררים בחקירה אם הוא נשלח, ומי ששלח אותו ישלם מחיר כבד מאוד".