ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, שיבח ביום רביעי את הקפטן סמית מאצ'צ'אר, הטייס ההודי שנלחם במחבל העומאני בטיסת 'פליי דובאי' מדובאי לישראל. "הפגין אומץ לב אדיר והציל מאות חיים", אמר מודי.

במהלך הטיסה התנפל טייס המשנה, אזרח עומאן, על הקפטן מאצ'צ'אר ודקר אותו. הטייס ההודי נאבק בתוקף למרות הפציעה הקשה והצליח לנטרל את האיום, ובכך מנע אסון שעלול היה לגבות את חייהם של מאות נוסעים.

ראש הממשלה מודי אמר: "קפטן מאצ'צ'אר הוא גיבור. אל מול סכנה עצומה, ולמרות שנפצע קשות, הוא הפגין אומץ לב אדיר ונחישות בלתי-מתפשרת להגן על חייהם של אחרים".

"גבורתו סייעה להציל מאות חיים ולמנוע אסון כבד. הודו גאה בקפטן מאצ'צ'אר. מתפללים להחלמתו המהירה", הוסיף מודי.

שגרירות הודו בסעודיה מסרה כי מצבו הרפואי של הטייס מוגדר יציב, והוא ממשיך לקבל טיפול רפואי בבית החולים בעיר טבוק שבערב הסעודית. הקברניט הותקף ונפצע לאחר שמחבל בעל אזרחות עומאנית חדר לקוקפיט במהלך הטיסה ודקר אותו. צוות המטוס והגורמים על הקרקע פעלו במהירות כדי לנטרל את הסכנה ולהנחית את המטוס בבטחה.

נציגי השגרירות ההודית בסעודיה עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות וממתינים לקבלת דוח רפואי מפורט בנוגע למצבו של מאצ'צ'אר. השגרירות נמצאת בקשר ישיר עם בני משפחתו של הטייס ומלווה אותם לאורך תהליך ההחלמה והטיפול מול השלטונות המקומיים.

ראש הממשלה בנימין נתניהו כתב ברשת X: "אני מצדיע לטייס ההודי, קפטן סמיט מצ'אר, על אומץ ליבו היוצא דופן. למרות שנדקר ונפצע באורח קשה, הוא נאבק בתוקף, פתח את דלת תא הטייס ואפשר לנוסעים ולאנשי הצוות להכניע את התוקף – ובכך מנע אסון אווירי כבד. הוא הציל את חייהם של 174 בני אדם, בהם אזרחים ישראלים ואזרחי מדינות נוספות. אני מאחל לקפטן מצ'אר החלמה מהירה ומלאה. הוא גיבור אמיתי".

הטייס, בעל 15 שנות ניסיון בתעופה, נפצע במהלך המאבק, ככל הנראה מגרזן החירום שהיה בתא הטייס. מאצ'צ'אר הצליח למרות פציעתו לפתוח את דלת תא הטייס, ובכך אפשר לנוסעים ולאנשי הצוות לפרוץ פנימה ולהשתלט על טייס המשנה, שעל פי החשד ניסה לרסק את המטוס.