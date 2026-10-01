שלטי החוצות נגד נתניהו בארה"ב • צילום: באדיבות המצלם ( צילום: באדיבות המצלם )

סערה תקשורתית פרצה השבוע בעקבות קמפיין שלטי חוצות שהוצב בכיכר טיימס סקוור שבלב מנהטן, אחד המוקדים המרכזיים והנצפים ביותר בעולם.

הקמפיין יצא לדרך בעקבות נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו באו"ם, שבו תקף נתניהו את ראש עיריית ניו יורק המוסלמי זוהר ממדני וטען כי יהודי ניו יורק אינם מרגישים עוד בטוחים. בתגובה לכך, יצא ארגון 'נטורא' בקמפיין שלטי חוץ רחב היקף בעלות של אלפי דולרים, ועליהם מסרים כגון "נתניהו לא מייצג את יהודי אמריקה", "הציונות אינה יהדות" ו"לא בשמנו".

שלטי החוצות נגד נתניהו בארה"ב • צילום: באדיבות המצלם ( צילום: באדיבות המצלם )

השלטים הוצבו בשבוע שעבר בכתובת 1557 ברדוויי ונותרו תלויים עד כניסת השבת. כיכר טיימס סקוור, הידועה כצומת הפרסום המרכזי בעולם, נצפית מדי יום על ידי המוני אנשים מכל רחבי העולם, וכל מסר המופיע על גבי מסכי הענק שם זוכה מיד לתיעוד והפצה גלובלית. לפיד: אירוע המטוס לא הוזכר בתדריך בבלי | 30.09.26 היוזמה הובלה בהכוונתו של הרב משה דוד כץ, מייסד 'יהודים שומרי תורה' ויו"ר ארגון 'נטורא'. בהתייחסו לאופן שבו התאפשר הקמפיין, ציין הרב כץ: "גייסתי את אלפי הדולרים הללו, דולר אחר דולר, מיהודים תושבי ניו יורק חברי קהילות, שחשים תסכול עמוק מכך שנתניהו עושה שימוש בקהילות שלנו למען מאבקיו הפוליטיים. יהודים אינספור חשים מושתקים ולא מיוצגים, והם דרשו שקולם יישמע בברור בפני העולם". הרב כץ הוסיף והסביר את מטרת המהלך: "אנו חשים כאב עמוק על ניצול הדת הקדושה שלנו לקידום האינטרסים של ממשלה זרה. יהודים אינם שלוחים של ישראל, הציונות אינה יהדות, ונתניהו אינו מייצג אותנו. אנו מבקשים לחיות בשלום ובהרמוניה עם שכנינו, מבלי להיגרר לעימותים פוליטיים שאינם שייכים לנו".

שלטי החוצות נגד נתניהו בארה"ב • צילום: באדיבות המצלם ( צילום: באדיבות המצלם )

ב'נטורא' מציינים כי הצגת יהודים כנציגים של מדינת ישראל אינה נאבקת באנטישמיות, אלא דווקא מעצימה את הכעס על מדיניות ישראל כלפי קהילות יהודיות, ופוגעת במערכות היחסים השקטות שרקמו היהודים עם שכניהם.

מה שהחל כשלטי חוצות בלב מנהטן הפך תוך שעות ספורות לסיפור חדשותי בינלאומי שחצה יבשות ושפות. גופי תקשורת בינלאומיים סיקרו בהרחבה את המיצג, וגם כלי תקשורת ערביים במספר מדינות בעולם העניקו לסערה סיקור נרחב.

לדברי מארגני שלטי המחאה, מטרתם הייתה למסור מסר ברור: נתניהו אינו דובר בשם העם היהודי, מדינת ישראל אינה מייצגת את היהדות, ואסור להטיל על היהודים אחריות למעשיה של ממשלה זרה.