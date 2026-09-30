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שלוש שנות לחימה

60 מיליון טון פסולת: היקף ההרס המדויק בעזה

נתוני לוויין של האו"ם חושפים: 200 אלף מבנים ניזוקו או נהרסו לחלוטין • 60 מיליון טון פסולת • "המשבר הכלכלי החמור ביותר שנרשם אי פעם"

רצועת עזה (צילום: על חסאן פלאש 90)

שלוש שנים של לחימה בעצימות גבוהה הותירו את רצועת עזה, אחד האזורים הצפופים ביותר בעולם, כשטח של הרס נרחב. על פי דיווחים בתקשורת הבינלאומית, כולל ברשת אל-ג'זירה וב-CBC, המרחב העירוני ששימש בעבר מקום מגורים למיליוני תושבים הפך לשטחים של הריסות וערמות חורבות.

על פי הערכות מרכז הלוויין של האו"ם (UNOSAT), נכון ליוני השנה, כ-82% מכלל המבנים ברצועת עזה ניזוקו או נהרסו לחלוטין. המדובר בכ-200 אלף מבנים, כאשר כשני שלישים מהם נמחקו לגמרי. מעל 90% מיחידות הדיור נפגעו קשות, שכונות שלמות הפכו לאזורים נטושים, וכבישים ראשיים הוחלפו בשבילי עפר בין תלי ההריסות.

השמדת מנהרות טרור בעזה
השמדת מנהרות טרור בעזה| צילום: צילום: דובר צה"ל

דוח של ועידת האו"ם לסחר ופיתוח (UNCTAD) מגדיר את המציאות הנוכחית ברצועה כ"משבר הכלכלי החמור ביותר שנרשם אי פעם בעולם". התוצר לנפש צנח לשפל של 212 דולר בשנה בלבד, כ-58 סנט ליום. שיעור האבטלה הרשמי זינק לכ-78%, כאשר יותר מ-90% מאוכלוסיית בגיל העבודה נותרו ללא מקור פרנסה.

נתוני ארגון ה-FAO מצביעים על כך שרק כ-1.5% מהאדמה החקלאית נותרה נגישה ולא פגועה, מה שיוצר תלות מוחלטת של מיליוני תושבים בסיוע הומניטרי חיצוני.

היקף ההרס הפיזי הותיר מאחוריו כ-60 עד 61 מיליון טון של פסולת והריסות. מומחים מעריכים כי פינוי מלא של הפסולת ידרוש בין 7 ל-10 שנים בתנאים אופטימליים, ועשרות שנים במציאות הנוכחית.

צוותי זיהוי פלילי וארגונים בינלאומיים מתריעים כי בין 8,000 ל-10,000 גופות עדיין קבורות תחת ההריסות. חקירות של רשת CBC חושפות כי עבודות פינוי הריסות מסוימות שמבצע מעוררות חשש למחיקת ראיות פוטנציאליות ופגיעה באפשרות זיהוי השרידים.

חלד בעזה משרת את חמאס
חלד בעזה משרת את חמאס| צילום: צילום: דובר צה"ל
רצועת עזהצה"להאו"םמלחמת חרבות ברזל

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