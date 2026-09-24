חיילים טורקיים ( צילום: משרד ההגנה הלאומי של טורקיה )

החלום הקיסרי של נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן יצא השבוע מהצללים אל קדמת הבמה, כאשר איברהים קרגול, השופר המרכזי של המשטר באנקרה, פרסם מניפסט מדאיג. במסמך זה הוא משרטט מחדש את מפת המזרח התיכון, ומאיים להחזיר את הגלגל אחורה לימי האימפריה העות'מאנית. השאלה המרכזית היא האם מדובר בתעמולה ריקה מתוכן, או בתכנית מסוכנת שעלולה להצית את המזרח התיכון כולו.

אימון טקטי משותף של צבא מצרים וצבא יוון ( צילום: הדובר הצבאי הרשמי של צבא מצרים )

"ההפסקה נגמרה. חזרנו". אלו הן מילותיו של איברהים קרגול, אחד הקולות הבולטים והמשפיעים ביותר בתקשורת הטורקית. מאות חיילים ומטס הצדעה למנהיג סין ישראל גרוס | 23.09.26 סרטון בינה מלאכותית: תוכים באו"ם בבלי | 22.09.26 קרגול, המייצג את הזרם הניאו-עות'מאני והאסלאמי-לאומי השולט בטורקיה של ארדואן, פרסם לאחרונה מניפסט על עתיד האזור. עמדתו ברורה: המאה האחרונה, מאז הסכם לוזאן בשנת תרפ"ג (1923) שעיצב את גבולות טורקיה המודרנית, הייתה רק "הפסקה זמנית". לשיטתו, טורקיה היא היורשת היחידה והחוקית של האימפריה העות'מאנית, ואין כוח באזור שיכול "לצייר מפות" מבלעדיה. תרחיש האיומים: שלב אחר שלב הבעיה אינה רק בהיסטוריה אלא באיומים המעשיים המפורשים. קרגול, שמחזיק בתפיסת עולם אנטי-מערבית ואנטי-ישראלית קיצונית, מציג תרחיש תגובה אגרסיבי למה שהוא מכנה "תקיפה ישראלית בשיתוף ארצות הברית" נגד ארצו. במסגרת איומים אלו, הוא מפרט רשימה של צעדים הכוללת השתלטות על איי הים האגאי, "שחרור" תראקיה המערבית ואפילו כיבוש כל יוון, וכן הרחבת השליטה הטורקית על כל אי קפריסין. יוון וקפריסין מואשמות על ידו ב"שכירות חרב" המבצעות את סדר היום של ישראל. "החזית העיקרית": האיום על ישראל רגע השיא המדאיג ביותר במניפסט שלו הוא האיום המפורש על מדינת ישראל, המוגדר על ידו כ"חזית האמיתית והעיקרית". בדברים שכתב נגד ישראל, קרגול לא משתמע לשתי פנים: "ניקח אותה ונשמיד את תל אביב, ונשחרר את ירושלים הקדושה. נזרום במיליונים לעבר ישראל, ולא נשאיר אבן על אבן". איומים קיצוניים מסוג זה מופיעים בכתביו ובהתבטאויותיו של קרגול ואחרים כבר שנים, וביניהם הדרישה לשינוי מעמד האיים והדוקטרינה של "מולדת כחולה", אך הפעם הדברים מקבלים משנה תוקף על רקע המתיחות הגוברת במזרח התיכון ועלייתו של השיח הניאו-עות'מאני באנקרה.

תרגיל צבאי משותף מצרים-יוון - צילום: צבא מצרים תרגיל צבאי משותף מצרים-יוון | צילום: צילום: צבא מצרים 10 10 0:00 / 4:05

על מסלול ההתנגשות

החזון הקיצוני שמציג איברהים קרגול אינו פרי דמיון מבודד; הוא נשען על תשתית אידיאולוגית עמוקה שמתפתחת ומתחזקת בטורקיה בשנים האחרונות. התפיסה הטורקית הנוכחית מורכבת מכמה שכבות אסטרטגיות מרכזיות:

החייאת האימפריה: שאיפה מוצהרת להחזיר את ההשפעה המדינית והביטחונית לאזורים שהיו בעבר חלק בלתי נפרד מהאימפריה העות'מאנית – מהבלקן, דרך המזרח התיכון ועד צפון אפריקה. ארדואן עצמו מרבה לטפח את המושג "גבולות הלב" ולהשתמש בנרטיב היסטורי כדי להצדיק התערבות אזורית עמוקה.

"המולדת הכחולה": דוקטרינה ימית אגרסיבית שפותחה על ידי אדמירלים טורקים, הגורסת כי לטורקיה יש זכויות בלעדיות ונרחבות בים האגאי ובמזרח הים התיכון – הרבה מעבר למה שמוכר במשפט הבינלאומי. יש לציין כי טורקיה מעולם לא חתמה על אמנת הים של האו"ם. לפי גישה זו, ריבוי האיים היווניים "חוסמים" את מוצא הים הטורקי, ויש "לתקן" את המפות הגיאוגרפיות הקיימות.

תסמונת המצור: ציר שיתוף הפעולה ההדוק שבין יוון, קפריסין וישראל נתפס באנקרה כאיום ישיר על הביטחון הלאומי. התסכול הטורקי גובר במיוחד נוכח עסקיות ביטחוניות ואספקת מערכות לוחמה מתקדמות מטעם ישראל, כמו טילי ספייק ומערכות הגנה אווירית, הממוקמות על איים סמוכים לחופים הטורקיים.

בעוד שדוקטרינות אלו מנוסחות בדרך כלל כדי לשרת את דעת הקהל הפנימית בטורקיה – ללבות את הלאומיות, לייצר תחושת גאווה ולהאדיר את תדמית המשטר – קרגול וחבריו דוחפים אותן אל מעבר לכל היגיון דיפלומטי מקובל.

הם לוקחים את התביעות הטריטוריאליות והימיות והופכים אותן למניפסטים של כיבוש אלים ומסע "לשחרור ירושלים", המשמשים ככלי מרכזי בלוחמה פסיכולוגית מול המערב, יוון וישראל.

מטוסי חיל האוויר הטורקי ( צילום: shutterstock )

האם צבא טורקיה באמת מסוגל לכבוש את יוון?

בעוד שאמצעי התקשורת המקורבים למשטר באנקרה ודמויות כמו איברהים קרגול מפזרים הצהרות ראוותניות על "שחרור יוון" ו"כיבוש תל אביב", המציאות הצבאית והאסטרטגית בשטח מספרת סיפור שונה לחלוטין.

על הנייר, טורקיה מחזיקה ביתרון עצום במספרים הגולמיים: כוח אדם אדיר, אלפי טנקים, תעשיית כטב"מים מתקדמת וצבא גדול משמעותית מזה של שכנתה ממערב. אולם, אנליסטים צבאיים מבהירים כי מעבר מרטוריקה מלחמתית למבצע קרקעי או ימי מקיף הוא מכשול בלתי אפשרי כמעט.

מספר חומות ברזל אסטרטגיות עומדות בפני כל ניסיון טורקי לממש את האיומים הללו:

המכשול הגיאוגרפי והאיים המבוצרים: הים האגאי זרוע במאות איים יווניים, שרבים מהם הפכו בשנים האחרונות למבצרים צבאיים של ממש. הם מצוידים במערכות הגנה אווירית מתקדמות, טילי נ"ט ומערכות ירי מדויק. ביצוע נחיתה אמפיבית או מוסקת בתנאים כאלה, מול עליונות ימית ומודיעין צפוף, נחשב לאחד התרחישים המורכבים ביותר בתורת הלחימה המודרנית.

איכות מול כמות - בשמיים ובים: יוון לא נשארה מאחור והשקיעה הון עתק בשדרוג דרמטי של יכולותיה הצבאיות. הצבא היווני מחזיק כיום במטוסי רפאל מתקדמים, צי של מטוסי F-16 משודרגים, צוללות שקטות וקטלניות ופריגטות חדשות. מעבר לכך, השותפות הביטחונית ההדוקה עם ישראל מעניקה לה מעטפת מודיעינית ויכולות דיוק יוצאות דופן.

המחיר הכלכלי ומלחמת ההתשה: גם בתרחיש מוגבל של ניסיון להשתלט על קומץ איים בלבד, המחיר באבדות בנפש ובציוד צבאי יהיה כבד מאין כמוהו עבור אנקרה. מעבר לכך, כל פעולה כזו תגרור מיד מבצע מתמשך שיהפוך למלחמת התשה קשה שתשתק את המשק הטורקי.

החזית היבשתית בתראקיה המערבית: ניסיון פלישה יבשתית באזור הגבול היבשתי או לעבר תראקיה המערבית – שבה חי מיעוט מוסלמי – יתקל בהתנגדות עזה של הצבא היווני ובדינמיקה בינלאומית שתחייב תגובה מיידית של נאט"ו והמעצמות.

בשורה התחתונה, אנליסטים צבאיים ומומחי אסטרטגיה תמימי דעים: תרחיש של "כיבוש מהיר תוך שבוע" אינו תוכנית מבצעית ריאלית בשטח, אלא פנטזיה תעמולתית שנועדה לשרת צרכים פנימיים ולנהל מלחמה פסיכולוגית מול המערב.

מטוסי קרב טורקיים במפגן מעל הפירמידות

אנקרה: נמר של נייר

מעבר לקשיים הצבאיים המובהקים בשטח, כל תרחיש של עימות או פלישה מול יוון נתקל בחומה בלתי חדירה של בלימה בינלאומית ושיקולים פנימיים כבדי משקל המרסנים את אנקרה:

המלכודת של נאט"ו וההסכמים האזוריים: טורקיה ויוון חברות שתיהן בברית נאט"ו, עובדה שתהפוך תקיפה טורקית למשבר קיומי חסר תקדים עבור הברית, שכן סעיף 5 ההגנתי אינו מופעל אוטומטית במאבק פנימי בין חברותיה. מעבר לכך, יוון חברה מלאה באיחוד האירופי, נהנית מהסכמי הגנה איתנים כמו ברית ההגנה עם צרפת, ומארחת נוכחות אמריקאית ענפה בבסיסיה – לצד השותפות האסטרטגית ההדוקה עם ישראל שמקפיצה את רמת הסיכון להסלמה אזורית רחבה.

המחיר הכלכלי והמגבלות מבית: המחיר הדיפלומטי, הכלכלי והצבאי שטורקיה תאלץ לשלם על מהלך כזה יהיה אסטרונומי: סנקציות כבדות, בידוד מדיני חמור, קריסה כלכלית ואפשרות ממשית להתערבות צבאית מערבית. לצד זאת, המשטר בטורקיה מוגבל על ידי מציאות פנימית מורכבת הכוללת כלכלה שברירית, ניהול חזיתות צבאיות מורכבות במקביל כמו בסוריה, בלוב ובעיראק, והצורך העליון לשמור על יציבות שלטונית בבית.

שורה תחתונה – רטוריקה מול מציאות בשטח: ההצהרות הלוהטות של איברהים קרגול משקפות אמנם תפיסה עמוקה ומסוכנת הקיימת בחוגים לאומניים בטורקיה – תערובת נפיצה של געגועים אימפריאליים, תחושת כוח מדומה וחרדה תמידית מפני "מצור" אסטרטגי. ואולם, ההיתכנות המבצעית והפוליטית של השתלטות אמיתית על יוון שואפת לאפס בנסיבות הנוכחיות. מדובר בעיקר בכלי תעמולה ורטוריקה שנועדו להרתיע יריבים, ללבות תמיכה פנימית ולהעביר מסר מאיים.

למרות זאת, המתח הבלתי פוסק במימי הים האגאי ובמזרח הים התיכון נותר ממשי ונפיץ, וכל תקרית ימית או אווירית מקומית עלולה להצית אש בלתי מתוכננת – מה שמחייב את ישראל והעולם להמשיך ולעקוב אחר המתרחש בעין פקוחה.

התשובה הישראלית: ציר ברזל מול השאיפות של ארדואן

ישראל מתייחסת לחלום הניאו-עות'מאני של טורקיה – ולרטוריקה הקיצונית כמו זו של איברהים קרגול – ברצינות גוברת, אך מתוך שיקול דעת ולא בפאניקה. המענה הישראלי משלב חזית דיפלומטית תקיפה, בניית בריתות אזוריות הדוקות וחיזוק מסיבי של ההרתעה הצבאית.

בכירי הדרג המדיני בישראל הודפים באופן ישיר ובוטה את ההתבטאויות מטורקיה. ראש הממשלה בנימין נתניהו כינה את ארדואן "רודן אנטישמי", ושרים נוספים הגדירו את המשטר הטורקי כ"איראן חדשה" או כאיום אימפריאלי-ג'יהאדיסטי, הרואה ברטוריקה הזו ניסיון שיטתי לערער את הלגיטימציה של ישראל.

הברית המשולשת - "נאט"ו של מזרח הים התיכון": התגובה האסטרטגית המרכזית היא העמקת שותפות ברזל עם יוון וקפריסין.

שיתוף פעולה צבאי ומבצעי: תרגילים משותפים, הידוק מודיעיני ותוכנית תגובה משולשת הכוללת כוח מהיר של כ-2,500 חיילים.

החששות המרכזיים כוללים נוכחות צבאית טורקית בסוריה היוצרת חיכוך ישיר, מתן מקלט ותיאום לפעילות חמאס באנקרה, איום ישיר על נתיבי האנרגיה וחופש השיט, והתעצמות מהירה של טורקיה ברחפנים, לוחמה אלקטרונית ויכולות ימיות. מנגד, ישראל מחזקת את יכולות היירוט, מעמיקה את המודיעין ושומרת על ערוצי דיאלוג דרך ארצות הברית למניעת הסלמה בלתי מבוקרת.

גבולות התגובה וקו ההגנה האדום: ישראל נמנעת מהסלמה מיותרת מתוך הכרה במעמדה של טורקיה בנאט"ו ובקשריה עם הממשל בארה"ב, ומעדיפה לבלום את האיום באמצעות דיפלומטיה חכמה, בריתות ויתרון איכותי מובהק. עם זאת, המסר הברור הוא שכל פגיעה ממשית בריבונותה או בבעלות בריתה תיענה בעוצמה רבה.

שורה תחתונה

ישראל אינה רואה בחלום אירוע תמים בלבד, כי אם איום אסטרטגי ארוך-טווח. התגובה הישראלית חורגת הרבה מעבר לרטוריקה דיפלומטית, והיא בונה ציר כוח אזורי מוצק שהופך את החזון היומרני של אנקרה לכמעט בלתי אפשרי למימוש בשטח.

בברכת: וְכָל הָרִשְׁעָה כֻּלָּהּ כְּעָשָׁן תִּכְלֶה. כִּי תַעֲבִיר מֶמְשֶׁלֶת זָדון מִן הָאָרֶץ.