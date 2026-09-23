צוות חוקרים החל בימים אלה בקידוחי מחקר באתר מסתורי במזרח טורקיה, הסמוך להר אררט. האתר, המכונה תצורת דורופינר, בעל צורה המזכירה סירה, והחוקרים מבקשים לברר האם מתחת לפני הקרקע נמצאים ממצאים שיכולים לשפוך אור על השאלה האם מדובר בשרידי תיבת נח.

המחקר מתבצע בהובלת פרופ' ג'נקר אטילה מאוניברסיטת סיוואס ג'ומהורייט, בשיתוף חוקרים נוספים מתחומים שונים ובאישור הרשויות הטורקיות. במסגרת הפרויקט נעשה שימוש בכלים מתקדמים: מיפוי תלת-ממדי, מכ"ם חודר קרקע, בדיקות קרקע וקידוחים לעומק. מטרת הקידוחים היא לאסוף דגימות ולבדוק מה נמצא בתוך התצורה ומתחתיה.

תצורה בעלת צורה חריגה וחללים תת-קרקעיים

תצורת דורופינר זוהתה רשמית בשנת תשי"ט (1959) על ידי קצין בצבא הטורקי, אילהאן דורופינר, לאחר שצילם את האזור מהאוויר. אורכה של התצורה כ-164 מטרים, וצורתה החריגה הובילה לאורך השנים להשערות כי מדובר בשרידי הספינה המתוארת בספר בראשית.

לטענת החוקרים, סריקות שבוצעו במקום העלו חריגות תת-קרקעיות, ובהן מבנים שנראים כמו מסדרונות וחללים. בנוסף, בדיקות קודמות של דגימות קרקע הצביעו לטענת צוות המחקר על רמות חריגות של חומר אורגני. עם זאת, מדובר בממצאים ראשוניים שאינם מוכיחים כי מדובר בתיבה.

החוקרים מקווים כי הקידוחים והבדיקות המדעיות יאפשרו לקבל תמונה ברורה יותר של מה שנמצא מתחת לפני השטח. תוצאות המחקר צפויות להיבחן במעבדות במהלך החודשים הקרובים, ורק לאחר ניתוח הממצאים ניתן יהיה לקבוע אם מדובר בתופעה גאולוגית טבעית או במשהו חריג יותר.