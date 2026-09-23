נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יארח השבוע בוושינגטון את מנהיג סין שי ג'ינפינג לפסגה מדינית רגישה. במהלך הפגישה צפויים שני המנהיגים לדון במגוון נושאים מרכזיים, ביניהם סחר בינלאומי, בינה מלאכותית ומעמדה של טייוואן.

הביקור מתקיים סמוך למועד פקיעתו של הסכם הסחר בין שתי המעצמות, המיועד להסתיים בחודש נובמבר הקרוב. הפסגה מאפשרת לשני הצדדים לבחון את המשך מערכת היחסים הכלכלית והדיפלומטית ביניהם.

לפי התוכנית, המנהיג הסיני צפוי לנחות בבסיס חיל האוויר אנדרוז, שם יתקבל באופן אישי על ידי הנשיא האמריקאי. לאחר מכן יתקיים בבית הלבן טקס רשמי מפואר בהשתתפות מאות אנשי צבא, ובמהלכו יבוצע מטס הצדעה לכבוד האורח.

מדובר בביקור הממלכתי הראשון של נשיא סין בארצות הברית זה כמעט עשור, ובפגישה השלישית בין שני המנהיגים מאז החל טראמפ את תקופת כהונתו השנייה.

מומחים ופרשנים ציינו כי קבלת הפנים החריגה והמפוארת שארגן הנשיא האמריקאי מעידה על הרצון לשמור על ערוצי תקשורת פתוחים בין שתי המעצמות. דייוויד סאקס מהמועצה ליחסי חוץ התייחס לאירוע ואמר: "מפגש עם שי ג'ינפינג בבסיס חיל האוויר אנדרוז ועד לקיומו של מטס עבור שי, זה לא דבר שניתן לאף בעל ברית של ארצות הברית, קל וחומר ליריבה כמו סין. זה די, ממש מדהים".

בין הנושאים המרכזיים על סדר היום: הגירעון המסחרי בין המדינות, העומד על למעלה מ-91 מיליארד דולר. נושא נוסף שתופס מקום בולט בשיחות הוא תחום הבינה המלאכותית, על רקע התחרות הגלובלית המתעצמת בין שתי המעצמות.

בעוד גורמים שונים קוראים להדק את הפיקוח ולבחון הסכמים לבלימת טכנולוגיות מתקדמות, הנשיא האמריקאי רואה בטכנולוגיה זו מרכיב חיוני לכלכלה האמריקאית ולעוצמתה הלאומית.

בנושא טייוואן, סין ממשיכה לדרוש את הפסקת עסקאות הנשק האמריקאיות לאי, בעוד וושינגטון שוקלת את צעדיה בזהירות. סטיבן אורלינס, נשיא הוועדה הלאומית ליחסי ארצות הברית-סין, סיכם את גישת הממשל ואמר: "טראמפ קיבל החלטה שבכל מחיר, אנחנו צריכים שלא תהיה לנו מערכת יחסים עימותית עם סין. הוא מאמין שככל שהוא והנשיא שי נפגשים יותר, מערכת היחסים הזו תהיה פחות עימותית, והוא צודק".