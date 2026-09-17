קנדה עומדת להפוך לחברה הנלווית הראשונה של האיחוד האירופי שאינה ממוקמת ביבשת אירופה, לאחר שהמהלך החריג זכה לתמיכה רשמית מצד הנהגת האיחוד. ההכרזה הרשמית הוצגה בפרלמנט האירופי בשטרסבורג, בנוכחות נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין וראש ממשלת קנדה מארק קרני.

ההתפתחות מתרחשת על רקע משבר מסחרי חמור והתמוטטות שיחות הסחר בין קנדה לארצות הברית, לצד איומים חריפים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כלפי אירופה בעקבות היוזמה. טראמפ כינה את התוכנית "מגוחכת" והזהיר כי במידה והמהלך ייחשב עוין, הוא יטיל מכסים כבדים או יפסיק לחלוטין את המסחר עם אירופה.

פון דר ליין הדגישה בנאומה בפרלמנט כי "מעל הכל, אירופה וקנדה מאמינות בדמוקרטיה". היא הוסיפה כי "שותפויות הן בחירה אסטרטגית עבור אירופה, אך הן גם מגיבות לשבר במערכת הבינלאומית מבוססת הכללים".

היוזמה כוללת שיתופי פעולה עתידיים במגוון תחומים: טכנולוגיה, בינה מלאכותית, אנרגיה וביטחון. המעמד המיוחד של קנדה כחברה נלווית יאפשר לה להתקרב באופן הדוק יותר למדיניות האיחוד, מבלי להיות חברה מלאה בו.

טראמפ הגיב בחריפות להכרזה ואמר: "אם הם יעשו זאת, אם אחשב זאת כלל למעשה עוין, אטיל מכסים רציניים מאוד או אפסיק לסחור עם אירופה בדברים רבים". האיום מגיע על רקע מלחמת המכסים המתמשכת בין ארצות הברית לקנדה, שהחריפה בחודשים האחרונים.