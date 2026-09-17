קנדה עומדת להפוך לחברה הנלווית הראשונה של האיחוד האירופי שאינה ממוקמת ביבשת אירופה, לאחר שהמהלך החריג זכה לתמיכה רשמית מצד הנהגת האיחוד. ההכרזה הרשמית הוצגה בפרלמנט האירופי בשטרסבורג, בנוכחות נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין וראש ממשלת קנדה מארק קרני.
ההתפתחות מתרחשת על רקע משבר מסחרי חמור והתמוטטות שיחות הסחר בין קנדה לארצות הברית, לצד איומים חריפים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כלפי אירופה בעקבות היוזמה. טראמפ כינה את התוכנית "מגוחכת" והזהיר כי במידה והמהלך ייחשב עוין, הוא יטיל מכסים כבדים או יפסיק לחלוטין את המסחר עם אירופה.
פון דר ליין הדגישה בנאומה בפרלמנט כי "מעל הכל, אירופה וקנדה מאמינות בדמוקרטיה". היא הוסיפה כי "שותפויות הן בחירה אסטרטגית עבור אירופה, אך הן גם מגיבות לשבר במערכת הבינלאומית מבוססת הכללים".
היוזמה כוללת שיתופי פעולה עתידיים במגוון תחומים: טכנולוגיה, בינה מלאכותית, אנרגיה וביטחון. המעמד המיוחד של קנדה כחברה נלווית יאפשר לה להתקרב באופן הדוק יותר למדיניות האיחוד, מבלי להיות חברה מלאה בו.
טראמפ הגיב בחריפות להכרזה ואמר: "אם הם יעשו זאת, אם אחשב זאת כלל למעשה עוין, אטיל מכסים רציניים מאוד או אפסיק לסחור עם אירופה בדברים רבים". האיום מגיע על רקע מלחמת המכסים המתמשכת בין ארצות הברית לקנדה, שהחריפה בחודשים האחרונים.
המתיחות האזורית בצפון אמריקה וההתקרבות בין אוטווה לבריסל מתרחשות על רקע סדרת עימותים מסחריים ופוליטיים מול ממשל טראמפ. בסוף אוגוסט השעתה קנדה את המשא ומתן המסחרי עם ארצות הברית, לאחר שוושינגטון הטילה מכסים בשיעור של 50% על סחורות קנדיות בהיקף של כ-20 מיליארד דולר.
קרני הודיע אז כי החל מספטמבר תטיל קנדה מכסי תגמול על שורה של מוצרים אמריקניים, ביניהם פלדה, מוצרי חלב, מוצרי אלקטרוניקה ומכשירי חשמל. "קנדה תשווה את המכסים של וושינגטון דולר מול דולר", הצהיר ראש הממשלה הקנדי.
ההתקרבות בין קנדה לאיחוד האירופי מהווה תמרון אסטרטגי של אוטווה למצוא שותפים כלכליים חלופיים מול השכנה הדרומית. היוזמה מעוררת דאגה בבית הלבן, הרואה בה ניסיון לעקוף את ההשפעה האמריקנית על קנדה ולחזק את מעמד האיחוד האירופי בזירה הבינלאומית.
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