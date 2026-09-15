רזקי אפריאנסיה שכב וישן בסיפון העליון של המעבורת וירגו טרנספורט 8, כאשר בסביבות השעה אחת לפנות בוקר ביום ראשון העירו אותו חבריו בבהלה רבה. כשפקח את עיניו, גילה שהאונייה נוטה כבר בכ-30 מעלות לצד שמאל, וגלים בגובה של עד ארבעה מטרים מכים בכלי השיט ללא הרף.

"כשיצאתי באותה דלת, מיד נפלתי על מעקה האונייה. החזקתי חזק וחיבקתי את חבריי, ואז נסחפנו על ידי הגלים", תיאר אפריאנסיה בפני כתבי סוכנות הידיעות רויטרס את הרגעים הדרמטיים בהם האסון הפך למציאות ממשית תוך דקות ספורות. לדבריו, שום אזעקה לא הופעלה כדי להתריע בפני מאות הנוסעים שישנו באזורים השונים של הספינה.

תוך פחות מעשר דקות התהפכה המעבורת לחלוטין אל תוך המים הסוערים מול חופי אינדונזיה. אפריאנסיה וחבריו מצאו את עצמם במרחק של כחמישה עשר מטרים מהכלי הטובע, כשהם נאחזים בבלון גז צף וממתינים בגלים הגבוהים לישועה.

הם שחו וצפו במשך כעשר שעות ארוכות, עד שאונייה חולפת זיהתה אותם במקרה והצליחה למשות אותם אל סיפונה כשהם מותשים לחלוטין. באסון הכבד נספו שישה בני אדם, בעוד 129 נוספים עדיין מוגדרים כנעדרים בחיפושים שנמשכים תחת מזג אוויר קשה. ההערכה היא שלמרבה הצער, גם הם בין הנספים.

המעבורת יצאה ביום שבת אחר הצהריים מסורבאיה לעבר בנג'רמסיין שבאי בורנאו, כשעל סיפונה 234 נוסעים. אפריאנסיה העיד כי המסע כולו לווה בגלים גבוהים במיוחד. "הרגשתי מוצף, תשוש, חנוק, ופשוט קיבלתי כל מה שיקרה. חשבתי אז שאני הולך למות, אבל אני כאן", סיכם בעצב ובעיניים אדומות.