פסל הזיכרון של צ'רלי קירק הושחת בצבע אדום

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אנדרטת הזיכרון של הפעיל השמרני והפרו-ישראלי האמריקאי צ'רלי קירק הושחתה בצבע אדום בפיניקס שבאריזונה, ימים ספורים בלבד לאחר הצבתה. הפסל, שגובהו כשניים וחצי מטרים, נמצא מכוסה בצבע מחוץ למטה הארגון Turning Point Action שהקים קירק.

האנדרטה הוצבה ביום חמישי האחרון לציון שנה למותו של קירק, שנורה למוות במהלך אירוע של הארגון באוניברסיטת יוטה ואלי ב-10 בספטמבר 2025. לצד הפסל הוצב גם שלט הנצחה, שאף הוא הושחת בצבע. משטרת פיניקס אישרה כי קיבלה ביום ראשון בבוקר דיווחים על השחתת אתר ההנצחה. המשטרה פתחה בחקירה ופנתה לציבור בבקשה למסור מידע שעשוי לסייע באיתור האחראים למעשה. בשלב זה לא דווח על מעצרים.

צ'רלי קירק ( צילום: שאטרסטוק )

בארגון Turning Point Action גינו בחריפות את ההשחתה. טיילר בויר, מנהל התפעול הראשי של הארגון, פרסם תמונות של הפסל המושחת וכינה את האירוע "פשיעה רדיקלית". הארגון הודיע כי בכוונתו לשקם את הפסל ולפעול יחד עם רשויות החוק לאיתור האחראים.

גם אריקה קירק, אלמנתו של צ'רלי קירק ומנכ"לית הארגון כיום, הגיבה להשחתה והבהירה כי הניסיון לפגוע במורשת בעלה דווקא יחזק את הקול שלו. היא התחייבה שהפסל ישוקם ויוחזר למקומו.