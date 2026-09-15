ניסיון ההתנקשות בנשיא טראמפ ( צילום: רשתות חברתיות, לפי סעיף 27א )

מסמכים מסווגים של ה-FBI שהועברו לידי יו"ר ועדת המשפט של הסנאט האמריקאי חושפים פרטים מטרידים על תומאס מתיו קרוקס, הצעיר בן ה-20 שניסה להתנקש בחייו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במהלך עצרת בחירות בבאטלר שבפנסילבניה. המסמכים, שהגיעו לידי עיתון 'הניו יורק פוסט', משרטטים דיוקן של אדם שהיה מנותק רגשית לחלוטין עוד מרגע הגעתו לעולם.

אביו של המתנקש, מתיו קרוקס, מסר לחוקרים הפדרליים עדויות אישיות מטרידות על גידולו של בנו. לדבריו, תומאס נולד ב-20 בספטמבר 2003 מבלי להוציא אפילו זעקה או בכי – תופעה חריגה ביותר עבור תינוק שזה עתה נולד. מאז אותה לידה שקטה, כך העיד האב, נותר בנו אדם דומם ומסוגר לאורך כל חייו הקצרים, עד לרגע שבו חוסל בידי צלפי השירות החשאי שניות ספורות לאחר שהכדור שירה חלף במרחק חוט השערה מראשו של הנשיא. האב הודה בפני חוקרי ה-FBI כי מעולם לא הצליח לבנות קשר אב-בן אמיתי עם תומאס. הוא תיאר את בנו כמי שהפגין איפוק קיצוני, כמעט שלא צחק מעולם, והיה קשה מאוד לפענח את הלך מחשבתו. באחד המקרים, לאחר שתומאס שפך מכל שלם של מזון דגים לאקווריום של אחותו בעקבות ויכוח, האב דחק בו בכוח וצעק עליו בניסיון לחלץ ממנו תגובה רגשית כלשהי – עד שהנער פרץ בבכי. זה היה מקרה יחיד וחריג שבו נראתה אצלו סערת רגשות. הקשיים החלו לבלוט כבר בילדותו המוקדמת. בבית הספר היסודי הפגין תומאס בעיות התנהגות ונזקק לתשומת לב מיוחדת. בבית הספר החטיבתי חשדו הוריו כי הוא סובל מהפרעת קשב וריכוז, ודאגו מחברתו עם קבוצת ילדים בעלת השפעה שלילית. עם המעבר לתיכון הפך לשקט ומסוגר עוד יותר, והחל לסבול מקשיים תקשורתיים בולטים מול מוריו. אביו ציין כי נהג לתפוס אותו לעיתים קרובות מדבר לעצמו בקול – תופעה שהלכה והחמירה עם השנים. האב הביע חרטה עמוקה על כך שלוח הזמנים הצפוף של עבודתו מנע ממנו לקחת את בנו לפעילויות חברתיות וחוגים, דבר שהיה עשוי לספק לו מסגרת חברתית ממתנת. קלינטון: "שונאת את ממשלת נתניהו" בבלי | 11.09.26 צעיר בן 17 ניצל מהמוות באומן משה כץ | 11.09.26 לצד הניתוק החברתי העמוק, תומאס הפגין יכולות לימודיות גבוהות במיוחד. ללא כל הכנה מוקדמת הוא השיג ציון של 1400 במבחני ה-SAT, ולאחר מכן שיפר את הציון לרמה כמעט מושלמת של 1500. הוא הפעיל על עצמו לחץ כבד מתוך חשש שלא יתקבל לאקדמיה. למרות זאת, לא הראה מחויבות אמיתית למסלול מקצועי כלשהו; בשלב מסוים הביע עניין שטחי בהצטרפות לצבא כדי לעבוד בצוללות גרעיניות, אך הדבר נשאר בגדר רעיון בלבד.

תומאס מתיו קרוקס

בשנותיו האחרונות פיתח תומאס אובססיה הולכת וגוברת לכלי נשק ולצליפה. העניין החל כשהיה נער, אך בתחילה היה יורה כושל במיוחד שלא הצליח אפילו לפגוע בדף המטרה במועדון הירי המקומי. אולם לאחר ארבע עד חמש שנות אימון עקביות, הפך לצלף מיומן. הוא החל להביא לביתו מטרות ירי מוצלחות מטווחים של מעל 100 מטרים, והסביר לאביו כי הוא לומד לירות לטווחים ארוכים באמצעות כוונות פשוטות. בהמשך רכש כוונת פריזמה מתקדמת, עובדה שהפכה אותו למבין גדול בחישוב מרחקים, זוויות ירי וכיוונון מדויק של הנשק.

האובססיה התרחבה גם לתחום רכש הרכיבים באינטרנט. תומאס החל להזמין כמות גדולה של חבילות מאתר אמזון שכללו חלפים, כלים וציוד לשדרוג קיבולת הנשק שלו. כדי לבצע את הרכישות, השתמש בשם הבדוי "בוב דול" – שמו של מועמד רפובליקני לשעבר לנשיאות. הוא האמין בטעות כי שימוש בשם בדוי יגן על חשבון הבנק שלו מפני פריצות סייבר, ולא נעתר להסבריו של אביו כי החיוב עדיין מבוצע מחשבון הבנק האמיתי שלו.

תומאס היה בעל ידע טכנולוגי נרחב: הוא לימד את אביו להשתמש בתוכנות להסתרת זהות ברשת (VPN), דאג להשתמש בשירותי דואר אלקטרוני מוצפנים, בנה מחשב גיימינג עוצמתי, ואף הרכיב מצלמת אבטחה בעצמו. באחד המקרים אף ניסה לייצר אקדח מסוג גלוק באמצעות מדפסת תלת-ממד, חומרים מורכבים ותנור ביתי – אך אביו אסר עליו להשתמש בו לאחר ירייה אחת מחשש שהנשק יתפוצץ בידיו.

בכל הנוגע לעמדותיו הפוליטיות, המסמכים מציגים תמונה מורכבת שאינה מתאימה למשבצת פוליטית מוגדרת. תומאס היה רשום כחבר המפלגה הרפובליקנית, אך אביו מעריך כי עשה זאת רק בשל השיוך הפוליטי של הבית. בסביבתו תוארו שיחותיו הפוליטיות ככאלה שנעשו בצורה עניינית וקרירה; הוא הביע הסתייגות מתרבות ה'ווק' וממדינת הרווחה, אך מנגד לא אהב אידיאולוגיות מפלגתיות נוקשות, הביע זעזוע מאירועי הפריצה לקפיטול ב-6 בינואר, ולא האמין שהבחירות ב-2020 היו מזויפות. בנוסף, בשנת 2021 תרם סכום צנוע של 15 דולר לארגון גיוס קולות המזוהה עם המפלגה הדמוקרטית.

בני משפחתו הדגישו בחקירתם כי תומאס מעולם לא הפגין סימני אזהרה מוקדמים או התנהגות מעוררת חשד שהיו יכולים להעיד על כוונותיו. עד כה הם מנסים להבין מה הניע אותו לבצע את ניסיון ההתנקשות.