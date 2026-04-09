ה-FBI עצר עובדת לשעבר בפיקוד המבצעים המיוחדים (SOCOM), בחשד שהעבירה מידע ביטחוני מסווג לעיתונאי במשך כשנתיים | ראש ה-FBI, קאש פאטל, הגיב: "המעצר שולח מסר מרתיע מטעם הממשל האמריקאי, המבטיח למצות את הדין עם מי שיסכן את ביטחון המדינה" (חדשות בעולם)
שנים לאחר היעלמותו של סוכן ה־FBI לשעבר רוברט לווינסון באיראן, ארגון הביון האמריקאי מחדש את הקריאה לציבור למסור מידע הנוגע להיעלמותו | משפחתו ניהלה מאבק של יותר מעשור לשובו בשלום, תוך שהיא מאשימה את המשטר האיראני בלכידתו ובכליאתו (מעניין)
הרשויות הפדרליות בארה"ב הודיעו על מעצרם של ארבעה מחבלים "פרו-פלסטינים" המחזיקים בעמדות קיצוניות נגד ארה"ב והמערב | לפי ההודעה הרשמית, ארבעת החברים תכננו פיגוע באמצעות פצצות ונתפסו בזמן שביצעו ניסויים | לפי הודעת התובעת הכללית פאם בונדי, המחבלים תכננו היטב את הפיגוע, כולל קביעת תאריך, מיקומים - וחומרי הנפץ (חדשות, בעולם)
ה-FBI יערוך תשאול לשישה מחברי הקונגרס הדמוקרטים שהופיעו בסרטון בו קראו לחיילי צבא ארצות הברית לסרב לבצע פקודות 'בלתי חוקיות' להגדרתם | חברי הקונגרס טוענים כי ממשל טראמפ פועל בניגוד לחוק כשהוא מורה לבצע תקיפות נגד כלי שיט של עבריינים (בעולם)
ראש ה-FBI חשף היום פרטים חדשים מחקירת הרצח של צ'רלי קירק, המקשרים באופן ישיר את טיילר רובינסון למעשה הרצח | למרות שלא הודה במעשה בפני החוקרים, ייתכן מאוד שהרשויות לא יזדקקו להודאתו של רובינסון כדי להאשימו ברצח (בעולם)
כוחות המשטרה המקומיים והפדרליים עדיין נמצאים במצוד אחרי האיש שרצח את צ'רלי קירק | בעוד הרוצח טרם נתפס, בשלב זה לא ידוע אם המשטרה מכירה את זהותו | לפי גורמים רשמיים, היורה עמד על גג במרחק של כ-130 מטרים מצ'רלי קירק והיה לבוש בבגדים שחורים | מסיבת עיתונאים בה ימסרו פרטים חדשים לציבור צפויה להתקיים בקרוב (חדשות, בעולם)
בית המשפט הפדרלי בבוסטון גזר 26 חודשי מאסר על ג'ון ריארדון, בן 60, לאחר שאיים על חברי הקהילה היהודית בבוסטון, כולל שתי קהילות שונות ועל הקונסוליה הישראלית; בנוסף חויב בתשלום פיצויים לנפגעים והפר את תנאי השחרור המוקדם שלו (בעולם)
הסוכנות הפדרלית פתחה בחקירה רשמית בעקבות תקיפה חמורה במסעדה כשרה בקווינס, במהלכה הותקפו יהודים תוך קריאות "נהרוג את כל היהודים" | המשטרה המקומית סירבה לסווג את האירוע כפשע שנאה – אך כעת ייתכן שהתוקפים יועמדו לדין באשמה פלילית חמורה (בעולם)
חייל אמריקני ממוצא לבנוני, שהציג את עצמו כתומך חמאס, הואשם יחד עם שניים מחבריו בתכנון פיגוע במטעני חבלה ובהשחתת מוסדות יהודיים בפיטסבורג – לאחר שכבר נחשד בעבר בפעילות אנטישמית | הרשויות חושדות בחייל העונה לשם מוחמד, כי הצליח להערים על הרשויות במטרה לקבל סיווג בטחוני (חדשות, בעולם)