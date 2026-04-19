ראש ה-FBI קאש פאטל הודיע כי יפגוש את "כל צוות הדיווח השקרי בבית המשפט", בעקבות כתבה חריפה שפורסמה במגזין 'אטלנטיק'. הכתבה, שנכתבה על ידי העיתונאית שרה פיצפטריק, מציגה תמונה בעייתית של כהונתו ומתבססת על עשרות מקורות אנונימיים, בהם גורמי FBI בהווה ובעבר, אנשי מודיעין, פוליטיקאים ואחרים.

על פי הפרסום, בתחילת החודש חווה פאטל "התפרצות" סביב תקלה טכנולוגית בעת ניסיון להתחבר למערכת מחשב, לאחר שחשש כי הוא עומד להיות מפוטר על ידי הנשיא טראמפ בעקבות הדחת התובעת הכללית לשעבר פאם בונדי. עוד נטען כי פאטל מודאג באופן עמוק ממעמדו, בין היתר בשל מה שתואר כ"אפיזודות של שתייה מופרזת". טענות חמורות על התנהלות אישית לפי הכתבה, גורמים טענו כי פאטל נהג לשתות עד לרמת שכרות ניכרת, לעיתים במקומות ציבוריים ולעיתים בנוכחות אנשי ממשל. במקרים מסוימים, כך נטען, פגישות ותדרוכים נדחו בשל לילות שתייה, ואנשי האבטחה שלו התקשו להעירו. עוד דווח כי באירוע אחד נדרש ציוד פריצה מקצועי לאחר שפאטל לא היה זמין מאחורי דלת נעולה. מקורות אף העלו חשש כי התנהלותו האישית עלולה להוות "סיכון לביטחון הלאומי". יצוין כי כל הטענות מבוססות על מקורות אנונימיים, ללא אישוש רשמי.

הבית הלבן יצא להגנתו

הבית הלבן יצא להגנתו של פאטל בתגובה לכתבה. הדוברת קרוליין לוויט מסרה כי "פאטל נותר שחקן מרכזי בצוות החוק והסדר", וגם התובע הכללי בפועל טוד בלאנש הבהיר כי "הוא השיג יותר ב-14 חודשים מקודמיו בארבע שנים" והוסיף כי "כתבות אנונימיות אינן עיתונות".

עורך דינו של פאטל, ג'סי בינאל, תקף את הפרסום בטענה כי "רוב הטענות שקריות לחלוטין" וכי אין למקורות יכולת לדעת את העובדות. הוא אף דרש מהמגזין לשמור מסמכים לקראת הליך משפטי, והדגיש: "הם ידעו שהטענות שקריות ובכל זאת פרסמו".

"תוגש תביעה"

גם דובר ה-FBI בן ויליאמסון כינה את הכתבה "אחת האבסורדיות שקראתי", והיועצת אריקה נייט טענה כי מדובר ב"סיפורים מומצאים" והודיעה כי "תוגש תביעה". פאטל עצמו הודיע כי יפגוש את "כל צוות הדיווח השקרי בבית המשפט", והוסיף כי מדובר ב"חדשות מזויפות עם כוונה זדונית".

מנגד, הכתבת פיצפטריק הדגישה כי היא "עומדת מאחורי כל מילה" וכינתה את עצמה "עיתונאית חוקרת זהירה ומנוסה", בעוד עורך המגזין ג'פרי גולדברג מסר כי "אנחנו עומדים מאחורי התחקיר". הפרשה מצטרפת לשורה של מתיחויות בין ממשל טראמפ לכלי תקשורת אמריקאים בחודשים האחרונים.

פאטל מכהן כראש ה-FBI מאז תחילת כהונתו השנייה של הנשיא טראמפ, ונחשב לאחד מאנשי האמון הקרובים ביותר של הנשיא בתחום האכיפה והביטחון. בחודשים האחרונים הוא הוביל מספר מעצרים בולטים בתחום הביטחון הלאומי, ונתפס כדמות מרכזית במאבק נגד דליפות מידע מסווג.