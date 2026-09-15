מטפס שנפצע בנפילה ממצוק בגובה של כ-213 מטרים חולץ במסוק באזור מאגר קורטרייט שבסיירה נבדה שבקליפורניה. האירוע התרחש ביום שישי, 11 בספטמבר, באזור המכונה Power Dome.

לפי הרשויות, המטפס נפל מהחלק התלול של המצוק ונזקק בדחיפות לחילוץ ולטיפול רפואי. בשעה 12:45 בצהריים התקבלה בקשת חילוץ, ומסוק של יחידת התעופה של משטרת התנועה של קליפורניה הוזנק מבסיסו בנמל התעופה פאסו רובלס. אל צוות המסוק הצטרף טכנאי חילוץ ממשרד השריף של מחוז פרזנו, והם יצאו למשימה.

חילוץ מטפס שנפצע בנפילה ממצוק בגובה של כ-213 מטרים - צילום: יחידת התעופה של משטרת הכבישים המהירים של קליפורניה חילוץ מטפס שנפצע בנפילה ממצוק בגובה של כ-213 מטרים | צילום: צילום: יחידת התעופה של משטרת הכבישים המהירים של קליפורניה 10 10 0:00 / 2:23

בתיעוד שפורסם נראה המסוק מתקרב אל דופן המצוק, כאשר צוותי החילוץ פועלים להגיע אל המטפס הפצוע. באמצעות כבל ההרמה של המסוק הצליחו המחלצים להגיע אליו, להעלות אותו אל המסוק ולהעביר אותו לאמבולנס שהמתין באזור.

החילוץ דרש שיתוף פעולה של מספר גופים: משרד השריף של מחוז פרזנו, משטרת התנועה של קליפורניה, צוותי כיבוי, מתנדבי תחנת הכיבוי של שאבר לייק ושירות היערות האמריקני.