מל"ט רוסי תקף קטר רכבת באזור יהודין שבאוקראינה, במרחק של כשני קילומטרים בלבד מהגבול עם פולין. התקיפה התרחשה זמן קצר לאחר שראש ממשלת בריטניה לשעבר, בוריס ג'ונסון, ויועצים אירופים לביטחון לאומי, ביניהם ג'ונתן פאוול הבריטי, עברו באותו מסלול ברכבת אחרת בדרכם חזרה מוועידה בקייב.

הרשויות באוקראינה דיווחו כי לא נפגעו אנשים באירוע, שכן כל הנוסעים פונו מהמקום כרבע שעה לפני הפגיעה. חברת הרכבות הממלכתית של אוקראינה ציינה כי הרכבת הדיפלומטית יצאה מהתחנה מוקדם מהמתוכנן עקב שינויים בלוחות הזמנים שנבעו מאיומים מתמשכים, והעלתה השערה כי הרכבת הדיפלומטית עצמה הייתה היעד המיועד של התקיפה.

דיוויד פטראוס, ראש ה-CIA לשעבר, שהה ברכבת אחרת בתחנת יהודין בזמן התקיפה ותיאר את האירוע כמבעית. בראיון לניו יורק טיימס אמר פטראוס: "זהו מעשה של מנהיג ברברי במלוא מובן המילה שמנסה להטיל טרור על אזרחי אוקראינה".

גם ראש ממשלת שוודיה לשעבר, קארל בילדט, שהשתתף בוועידה בקייב, סיפר כי הנוסעים ברכבת שלו קיבלו הנחיה להיערך לפינוי לאחר שהרכבת נעצרה. בילדט הוסיף: "כעבור מספר דקות נמסר לנו שהשטח נקי ושאנו יכולים להמשיך", ואישר כי הרכבת הגיעה בשלום לתחנת הגבול דורוהוסק בפולין.

בוריס ג'ונסון התייחס לאירוע ופרסם בחשבון ה-X שלו: "אינני יודע איזו לוגיקה מעוותת הניעה את פוטין לפוצץ הבוקר קטר אוקראיני נייח על גבול פולין". ג'ונסון הוסיף כי מדובר במתקפה אקראית וחסרת פשר מהסוג שאזרחי אוקראינה חווים מדי יום, ודחק במדינות הברית לספק לקייב בדחיפות את מערכות ההגנה האווירית הנדרשות.

שר החוץ של אוקראינה, אנדריי סיביהה, הגדיר את התקיפות באזור הגבול כשלב שבו הטרור של פוטין מתדפק ישירות על דלתות האיחוד האירופי ונאט"ו, וקרא להטלת סנקציות נוספות על מוסקבה. סיביהה הדגיש: "פוטין צריך להבין שהברבריות שלו תיענה בפעולה נחרצת שתעלה את מחיר המלחמה עבורו לרמה בלתי נסבלת. זו הדרך היחידה לעצור אותו".

ראש ממשלת פולין דונלד טוסק כינס ישיבת חירום והזהיר כי ההסלמה במעשים מהצד הרוסי הופכת למציאות והם מתקרבים אל הגבול. במקביל, שרת החוץ של האיחוד האירופי, קאיה קאלאס, האשימה את רוסיה בניסיון להפחיד את מדינות המערב, והבהירה כי על המערב לפעול בצורה הפוכה, להפגין נוכחות לצד אוקראינה ולא להראות פחד. הבכירים האירופים שהו באוקראינה במסגרת השתתפותם בוועידת "אסטרטגיית יאלטה האירופית" שנערכה בקייב.

התקרית מצטרפת לשורה של תקיפות רוסיות גוברות נגד תשתיות רכבת, מסופים ופלטפורמות מעבר גבול באוקראינה, אשר גרמו לפגיעות בנפש ולנזקים כבדים לרשת הרכבות המשמשת כעורק התחבורה המרכזי במדינה מאז 2022.