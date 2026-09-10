רבע מאה חלף מאז מתקפת הטרור ב-11 בספטמבר, שבה חטפו מחבלי אל-קאעידה ארבעה מטוסי נוסעים והתרסקו עמם במגדלי התאומים ובפנטגון. אולם תחקיר שפורסם באתר TMZ מעלה כעת שאלה מטרידה: האם תוכננה גם חטיפה חמישית באותו בוקר – שרק במקרה לא יצאה אל הפועל?

במוקד התחקיר ניצבת טיסה 23 של חברת יונייטד איירליינס, שהייתה אמורה להמריא מנמל התעופה קנדי בניו יורק לכיוון לוס אנג'לס בסביבות השעה 9:00 בבוקר. המטוס כבר התקדם לעבר מסלול ההמראה, אך נתקע בעיכוב עקב עומס. בזמן ההמתנה פגעו המטוסים החטופים במגדלי התאומים, המרחב האווירי נסגר לאלתר, והטיסה הוחזרה לשער.

הטייס ושלוש דיילות שהיו על המטוס מסרו בתחקיר כי מספר נוסעים עוררו את חשדם עוד לפני ההמראה המתוכננת. אחד מהם נראה מתוח והזיע באופן יוצא דופן, בעוד קבוצה של ארבעה נוסעים במחלקה הראשונה הפצירה שהמטוס ימריא במהירות האפשרית. לפי העדויות, אחד מאותם נוסעים אף ביקש להיכנס לתא הטייס בטענה שילד שנמצא עמם מעוניין לראות אותו.

החשדות התעצמו לאחר שהמטוס פונה מנוסעיו. אנשי צוות קרקע דיווחו כי הבחינו באנשים במדים בתוך המטוס, למרות שהיה אמור להיות ריק ונעול. מאוחר יותר התברר שפתח ברצפת המטוס, המוביל לאזור מתחת לתא הנוסעים, נמצא פתוח. אנשי הצוות מסרו כי ה-FBI חקר אותם כבר למחרת האירועים, והדיילות השתתפו במסדר זיהוי בניסיון לזהות את הנוסעים החשודים.

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התעלומה קיבלה תפנית נוספת כאשר, לפי העדויות, נמצאו סכיני חיתוך מוסתרים בכיסי המושבים במחלקה הראשונה של מטוס אחר שחנה בסמוך, שמספר הזנב שלו היה דומה לזה של טיסה 23. הטייס העלה השערה שהסכינים נועדו למעשה למטוס שלו, אך הוטמנו בטעות במטוס הסמוך. "אני מאמין כעת שסביר יותר שכן מאשר שלא – שאנחנו היינו המטוס החמישי", אמר הקברניט טום מנלו.

למרות העדויות והחקירה שנערכה, אין עד היום אישור רשמי לכך שטיסה 23 אכן הייתה חלק מתוכנית הפיגועים. ועדת החקירה הרשמית לאירועי 11 בספטמבר לא קבעה שהיה מטוס חמישי, והטענה לגבי הטיסה נותרה בגדר השערה. אולם עבור אנשי הצוות שהיו על המטוס באותו בוקר, העיכוב השגרתי לכאורה על מסלול ההמראה ממשיך לעורר גם 25 שנה מאוחר יותר את השאלה: האם הוא מנע אסון נוסף?