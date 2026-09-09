שר החוץ הבריטי, אד מיליבנד, התייחס בראיון לרשת תקשורת זרה לצעדי התגובה שנקטה ישראל בעקבות הסנקציות שהטילה בריטניה. מיליבנד כינה את ההחלטות הישראליות "מצערות ומזיקות", אך הביע ביטחון כי השיתוף המודיעיני והביטחוני בין שתי המדינות יימשך.

כזכור, ישראל הכריזה על ארבעה צעדי נגד בתגובה להכרזה הבריטית, ביניהם סגירת הקונסוליה הבריטית בירושלים תוך 30 ימים ואיסור כניסה למדינה של 11 חברי פרלמנט בריטיים, בהם ג'רמי קורבין, זרה סולטנה ודיאן אבוט. הצעדים הגיעו לאחר שבריטניה הודיעה על איסור ייבוא סחורות מיישובים ביהודה ושומרון.

מיליבנד טען כי סגירת הקונסוליה "תהיה מזיקה לעם הפלסטיני", אך הוסיף כי "נכון לפעול משום שהסכנה הגדולה יותר כאן היא הסבל והדיכוי הרחבים יותר של העם הפלסטיני, שנמשכים ללא הפוגה, ויש לנו אחריות לשאוף לחולל שינוי בכך".

שר החוץ הבריטי דחה את הביקורת החריפה שמתח הרב הראשי של בריטניה, הרב אפרים מירוויס, שכינה את ההחלטה הבריטית "יום אפל באמת עבור יהודי בריטניה". מיליבנד הצהיר: "אני לא מסכים עם הרב הראשי", ודחה את הטענה כי הסנקציות עלולות להגביר את האנטישמיות במדינה.

בהתייחסו לאנטישמיות, ציין מיליבנד כי "לכולנו יש אחריות לקרוא נגד אנטישמיות ולפעול נגדה", והוסיף כי אנטישמיות היא "מגפה ורשע" שיש להילחם בה בכל מקום. השר נשאל במהלך הריאיון אם הוא מתכוון לבקר בבית הכנסת לרגל ראש השנה וענה: "אני לא מבקר בבית הכנסת".

מיליבנד הבהיר כי בריטניה מחזיקה ב"יחסים מודיעיניים וביטחוניים חשובים עם ישראל" והביע ביטחון מלא בכך שהקשרים הללו יימשכו למרות האווירה המתוחה. הוא הדגיש כי "אנחנו לא קובעים את המצפן שלנו לפי מה שקורה בבחירות בישראל".

בנוגע לאכיפת הסנקציות, השר ציין כי הוא "בטוח" ביכולתה של בריטניה לאכוף את המגבלות החדשות. כאשר נשאל לגבי אפשרות של פגיעה במוסדות פיננסיים, השיב כי הצעדים נועדו "לשאוף להשפיע על השירותים הניתנים כדי להרחיב את הכיבוש", מה שעשוי להשפיע גם על שירותים שמציעים בנקים ישראליים.

במקביל, ראש ממשלת הרשות הפלסטינית ושגריר הרשות בבריטניה דרשו מבריטניה לפעול בעקבות ההכרזה. מיליבנד הסביר כי בריטניה נדרשה לפעול לפני שיהיה "מאוחר מדי", וטען כי האפשרות למדינה פלסטינית "נהרס על ידי העובדות בשטח".

שר החוץ האשים "מתנחלים טרוריסטים" בביצוע "טיהור אתני" תוך "עצימת עין" מצד ממשלת ישראל. לדבריו, ממשלת ישראל מובילה את המדינה לבידוד בינלאומי, אך הוא הבהיר כי בריטניה אינה פועלת לפי הבחירות בישראל.