סערה פוליטית חריפה מטלטלת את פיליפינים לאחר שבית המשפט המיוחד נגד שחיתות הורה על מעצרו של מרטין רומואלדז, שכיהן כיו"ר בית הנבחרים והוא בן דודו הקרוב של הנשיא פרדיננד מרקוס הבן. רומואלדז מואשם בעבירת ביזה, עבירה חמורה שלפי החוק המקומי אינה מאפשרת שחרור בערבות.

על פי החשד, העביר רומואלדז כ-118 מיליון דולר לכיסו הפרטי באמצעות עמלות ושוחד בפרויקטים ממשלתיים. הפרשה מתרחשת בתזמון רגיש במיוחד - בעת שהדיווחים על מעצר בן דודו של הנשיא מציפים את כותרות העיתונים, גשמי מונסון עזים מציפים פיזית חלקים נרחבים מהמדינה.

השילוב בין תשתיות כושלות, הצפות ברחובות וגניבת כספי ציבור שיועדו למניעת האסון בדיוק, הצית סערה וזעם חסר תקדים ברשתות החברתיות ובזירה הציבורית הפיליפינית.

מנגד, סנגוריו של רומואלדז דוחים על הסף את ההאשמות. עורך דינו, עדי פג'ארדו, מסר כי מרשו יתמודד עם ההליך בבית המשפט וכי אינו מבקש יחס מועדף. "הוא רוצה רק אותו הליך הוגן ושימוע צודק המובטחים לכל פיליפיני", הבהיר עורך הדין.

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בעוד התקשורת במדינה עוקבת בדריכות אחר כל התפתחות, פרופסור למדע המדינה, ז'אן אנסינאס-פרנקו, סבורה כי המהלך נגד בן דודו של הנשיא הוא "צעד בכיוון הנכון" שמפורר את התפיסה כי הממשל חס על מקורביו.

הפרשה מעמידה למבחן את הבטחתו של הנשיא מרקוס הבן להילחם בשחיתות, אפילו כשהיא מגיעה לבני משפחתו הקרובים ביותר. לאחרונה הצהיר הנשיא בנאומו כי לא יעניק חסינות לאיש, כשאמר: "אינני הנשיא של משפחתי" וכי "אינני הנשיא של חבריי".

נציב תלונות הציבור, חסוס כריספין רמוליה, הבהיר מצדו: "איננו מסמנים אף אחד. הכל מבוסס על ראיות. המקרה הזה מוכיח שאיננו תופסים צד. אנחנו פשוט רוצים שמי שאחראי יישא באחריות".