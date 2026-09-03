מסמך פנימי של משטרת ספרד שהודלף לתקשורת מעורר סערה פוליטית רחבת היקף במדינה. על פי הדיווחים, המסמך מגדיר את גל ההגירה ההמוני שהגיע למובלעת הספרדית סאוטה בסוף חודש יולי האחרון כמבצע מתוכנן ומדורג, ולא כאירוע הגירה ספונטני כפי שנטען בתחילה.

הדו"ח המשטרתי מתאר כי כוחות הביטחון של מרוקו נמנעו מכל התערבות באזור מעבר הגבול טראחאל, לא פעלו לפיזור ההמונים, ואף תועדו מכוונים את המהגרים לכיוון השטח הספרדי. ממצאים אלה מעוררים חשד למעורבות מכוונת של השלטונות המרוקאיים באירוע.

מנגד, ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ס מיהר להציג בפני חברי הפרלמנט עמדה שונה. לדבריו, לא נמצאו ראיות המצביעות על כך שהשלטונות במרוקו ארגנו או יזמו את האירוע באופן מתוכנן. סנצ'ס ציין כי גורמי הדיפלומטיה הספרדית, הנציבות האירופית וארגונים בינלאומיים לא סיפקו ממצאים התומכים בטענה למעורבות ממלכתית.

עם זאת, ראש הממשלה אישר כי כוחות הביטחון המרוקאיים אכן אפשרו את המעבר ההמוני במשך כעשר שעות בשיא האירוע, ביום ל' ביולי. סנצ'ס הוסיף כי טרם הוכרע אם מדובר בחוסר יכולת מבצעית של הכוחות המרוקאיים או במחדל מכוון מצידם.

הדיווחים על מעורבות אפשרית של מרוקו, לצד ההכחשות הרשמיות מצד השלטונות ברבאט, הובילו למתיחות פוליטית חריפה בבירה מדריד ולגל מחאות נרחב. ביום ב' בספטמבר, במסגרת יום סאוטה הרשמי, יצאו עשרות אלפי אזרחים לרחובות המובלעת ובמעלה ממאתיים ערים נוספות ברחבי ספרד. בבירה מדריד התפתחו עימותים קשים בסיום הפגנה שבה השתתפו כחמישים אלף מפגינים, והמשטרה פיזרה את ההמון תוך שימוש בכדורי גומי ובגז מדמיע.

מנהיג סאוטה, חואן חסוס ויבאס, תקף בחריפות את הממשלה המרכזית. לדבריו, "מה שקרה לנו לא היה משבר הגירה, מה שקרה היה הפרה של השלמות הטריטוריאלית של ספרד". לעומתו, שר המדיניות הטריטוריאלית אנג'ל ויקטור טורס טען כי המחאות מונעות משיקולים פוליטיים, וכי "זה לא נועד להביע תמיכה בעיר סאוטה או בתושביה, זה נועד לתקוף את ממשלת ספרד".

האירועים בסוף יולי כללו מעבר של כשבעים ושניים אלף בני אדם שחצו את הגבול לסאוטה בתוך יומיים בלבד, רובם בשחייה וברגל. באירוע נרשמו לפחות שמונים מקרי מוות, ואלפי מהגרים עדיין שוהים במובלעת. דוויד הרננדז, מורה בן ארבעים וחמש שהשתתף במחאה בסאוטה, הביע את זעם התושבים: "התגובה הייתה בלתי מספקת, מאוחרת, ובנוסף לכל כללה הפקרה מוחלטת של החובה מצד הממשלה. אנחנו לא יכולים להיות אזרחים מסוג ב', והגבול שלנו אסור שיופקר".