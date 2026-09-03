אירוע דרמטי התרחש באזור אוטר פראדש שבהודו, כאשר עדר של חמישה פילים נקלע למצב מסוכן בעקבות השיטפונות שפקדו את נפאל. העדר, שכלל שני גורים ושלושה פילים בוגרים, נסחף בזרם מים חזק במיוחד שנוצר כתוצאה מהשיטפונות.

הזרם העוצמתי סחף את הפילים לכיוון סכר ג'יריג'אפורי באזור בהראייך. הגורים התקשו לשמור על עצמם מעל פני המים, בעוד שהפילים הבוגרים נותרו בסביבתם, כנראה בניסיון להגן עליהם מפני הסכנה. על פי דיווחי אנשי היער, המצב היה מסוכן במיוחד עקב עוצמת הזרם שאיימה לגרור את בעלי החיים לאזורים מסוכנים יותר. האירוע אירע ב-25 באוגוסט, כאשר מטה יער קטרניאגט קיבל דיווח על העדר הנסחף. צוותי היער יצאו מיד למקום, ובמקביל פנו למחלקת ההשקיה בבקשה להפחית את עוצמת זרימת המים.

עשרות קילומטרים: חמישה פילים נסחפו מנפאל להודו - צילום: רשתות חברתיות עשרות קילומטרים: חמישה פילים נסחפו מנפאל להודו | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:12

הפעולה שננקטה כללה סגירת שערי הסכר על מנת להאט את הזרימה המהירה. כאשר עוצמת הזרם פחתה, הצליחו הפילים הבוגרים להשתלט על המצב ולהוביל את הגורים אל מחוץ לאזור המסוכן.

האירוע זכה לתהודה רבה לאחר שקצינת ממשל הודית בשם סופרייה סאהו פרסמה תמונות מהמקום ותיארה את העדר כ"חסר פחד", תוך שהיא מציינת כי הפילים נשארו יחד והגנו על הגורים למרות המים הגועשים. גם קצין שירות היערות ראמש פאנדיי שיבח את הפעולה המהירה של אנשי היער ומחלקת ההשקיה, שאפשרה את הצלת העדר.