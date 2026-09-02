השטפונות החריגים

כשלושים יהודים מוגדרים כנעדרים או מנותקי קשר בעקבות שיטפונות הבזק הקטלניים שפקדו את נפאל בימים האחרונים. בין הנעדרים גבר ישראלי כבן שישים שנה. האסון התרחש בעיתוי קשה במיוחד, סמוך לימי ראש השנה וחגי תשרי, תקופה שבה מגיעים למדינה ההימלאית מאות תיירים ומטיילים מישראל.

השיטפונות פרצו ביום כ"ו באוגוסט לאורך הגבול שבין נפאל לסין, כאשר קריסה פתאומית של קרחון גדול גרמה למפולת שלג וסלעים שחסמה את זרימת נהר סמוך לגבול הטיבטי. כשהסכר הטבעי קרס, פגע באזור נחשול עצום של מים, בוץ וסלעים. על פי הדיווחים המקומיים, למעלה מאלף בני אדם כבר איבדו את חייהם, ולמעלה מארבעת אלפים וארבע מאות בני אדם עדיין מוגדרים נעדרים. זרם המים העז שטף כפרים שלמים, הרס עשרות גשרים, ניתק את כבישי הגישה המרכזיים המחברים בין הבירה קטמנדו לגבול הצפוני, ופגע קשות במתקני חשמל אזוריים. ההרס הנרחב של התשתיות הוביל לניתוק כמעט מוחלט של מערכות התקשורת ולשיתוק דרכי הגישה, דבר המקשה מאוד על פעולות החילוץ. בעקבות האסון, שליחי חב"ד הוותיקים בנפאל, הגאון הרב חזקי ליפשיץ שליט"א ורעייתו הרבנית חני תחי', נאלצו להסיט בבת אחת את כל משאביהם מההכנות המורכבות לאירוחי ראש השנה לטובת ניהול מטה חירום לחילוץ, איתור וסיוע. השליחים, בעלי ניסיון רב שנים בסיוע למטיילים ישראלים במצבי חירום ואסונות טבע קודמים באזור, נמצאים בתיאום רציף עם גורמי הממשל, כוחות החילוץ בשטח והתקשורת הישראלית.

רגע האימה בהימלאיה: ההר קרס והציף את נאפל - צילום: רשתות חברתיות רגע האימה בהימלאיה: ההר קרס והציף את נאפל | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 2:13

מעבר למאמצי האיתור, בית חב"ד בנפאל החל לארגן משלחת סיוע עצמאית הכוללת מזון, תרופות וציוד חירום חיוני, במטרה להגיע לאזורים המנותקים ברגע שדרכי הגישה יתאפשרו. לצד זאת, השליחים מתמודדים עם אתגר מורכב ורגיש במיוחד: החשש שזהותם של נספים יהודים תאבד בתוך הקבורה ההמונית שמבצעות הרשויות בנפאל מדי יום, בשל קשיי הזיהוי הקשים של הגופות.

משרד החוץ אישר כי אזרחית ישראלית נוספת מוגדרת כנעדרת מאז האסון. קטרינה סאקוביץ', בת ארבעים ואחת המתגוררת במילאנו, נראתה ביום האסון באזור שבו פגע זרם הסחף. משפחתה פנתה למשרד החוץ בבקשה לסייע בתיאום פעולות חיפוש מול הרשויות בנפאל, ואחותה צפויה לצאת לנפאל כדי להשתתף בחיפושים.

דוח חדש של קונסורציום המדענים HiRISK קובע כי הקרחון שהתמוטט הראה סימנים מקדימים ימים לפני האסון. המדענים ציינו כי במבט לאחור היו כמה אינדיקציות מוקדמות, ובהן מי הפשרה שהפכו לחומים וסימנים לסדק שהתרחב. על פי הדוח, מערכות אזהרה מוקדמת מקיפות יותר במורד הזרם היו יכולות להציל מספר משמעותי של חיי אדם.

בתוך האסון הכבד נרשמו גם סיפורי הצלה יוצאי דופן. מנישה מגאר, ילדה בת שש, נמצאה בחיים לאחר שהייתה לכודה מתחת לבוץ במשך יומיים. צוותי ההצלה שפעלו באזור ראסווה שמעו קול חלש מתחת לערימת הבוץ, וכשעתיים לאחר מכן הצליחו להגיע אל הילדה. היא הועברה במסוק לקטמנדו, שם קיבלה טיפול רפואי ובהמשך אוחדה עם הוריה.

השליחים עושים כל מאמץ אפשרי כדי לוודא שכל נפטר יהודי יובא לקבורה כדת וכדין, תוך המשך תפילה וציפייה לבשורות טובות מבין הריסות האסון. מניין ההרוגים באסון עלה וממשיך לעלות, וכעת הוא עומד על יותר מאלף בני אדם, מתוכם תשע מאות שמונים ושבעה בנפאל ושישה עשר בסין.