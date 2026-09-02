שר החוץ של צרפת, ז'אן-נואל בארו, פרסם אתמול (יום רביעי) הצהרה חריפה בנושא המצב במזרח התיכון. בהצהרתו התייחס השר לאירועי אלימות ביהודה ושומרון, תוך שהוא מציין כי נשמעו גינויים מצד נשיא המדינה, ראש הממשלה ושר החוץ של ישראל.

בהצהרתו טען שר החוץ הצרפתי כי "מעשי הטרור שלהם מאיימים לא רק על פתרון שתי המדינות, אלא מהווים פגיעה בלתי קבילה בכבודו של העם הפלסטיני ומסכנים את ביטחונה של ישראל עצמה, כמו גם את ביטחון האזור".

בהמשך הצהרתו הבהיר שר החוץ הצרפתי את כוונתו לפעול להטלת סנקציות. "בהקשר זה, אנו נקרא להטלת סנקציות חדשות נגד האחראים להתנחלות ולאלימות זו", כך נכתב בהצהרה. השר ציין את עמדת צרפת ושוודיה המבקשות לפעול במישור המסחרי האירופי.

בארו טען כי "האיחוד האירופי, שלו הסמכות בתחום המסחר, אינו יכול להשלים עם כך שמוצרים שמקורם בהתנחלויות בלתי חוקיות ביהודה ושומרון ייכנסו באופן בלתי חוקי לשטח האיחוד האירופי". השר הוסיף ושאל: "כיצד ייתכן שהאיחוד האירופי יתמוך באמצעות המסחר שלו בפעילות בלתי חוקית זו?"

בהצהרתו הזכיר השר את ההחלטות שקיבל האיחוד האירופי בעבר והשווה את המצב הנוכחי לאירועים בחצי האי קרים. לדבריו, "ידענו בעבר לקבל החלטות תקיפות מאוד כבר בשנת 2014 בנוגע לחצי האי קרים, כאשר היבוא נחסם מכיוון שהאיחוד האירופי סבר בצדק שלא ניתן לקיים מסחר עם שטח שנושל באופן בלתי חוקי". השר קרא לנציבות האירופית לפעול בנושא.

בנוסף להצעותיו בנושא הסנקציות, הציג שר החוץ הצרפתי יוזמה נוספת הנוגעת לרשות הפלסטינית. לדבריו, הוא מתכוון להציע לעמיתיו האירופים "שנוכל, כבר מחודש ספטמבר, לשלוח לרשות הפלסטינית משלחת תמיכה בארגון הבחירות לפרלמנט ולנשיאות הפלסטינית". השר ציין כי מדובר בהתחייבות של מחמוד עבאס מקיץ השנה.

לטענת שר החוץ הצרפתי, הבחירות מהוות כלי חשוב עבור הפלסטינים. בדבריו הסביר כי "אין אמצעי חזק יותר עבור עם השואף להגדרה עצמית מאשר להתבטא באופן מלא בהזדמנות של הצבעה בחירותית, ולבחור לעצמו מנהיגים שיהפכו לאחר מכן, עבור הקהילה הבינלאומית, לבני שיח לגיטימיים לחלוטין".