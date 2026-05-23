סערת סרטוני ההשפלה: שר החוץ הצרפתי הטיל פצצה, אסר על השר לביטחון לאומי להיכנס לפריז וקורא להטיל עליו סנקציות. צרפת היא המדינה ה-10 שמחרימה אותו, בעוד בהאג נחשף מהלך חשאי לצווי מעצר סודיים (פוליטי מדיני)
שר החוץ הצרפתי אישר היום בקולו את החלטת צרפת לכלול את משמרות המהפכה כארגון טרור בהצבעה שתתקיים במהלך היום בכינוס שרי החוץ של האיחוד האירופי | שר החוץ אישר כי יוטלו גם סנקציות והקפאת נכסים נגד בכירים במשטר (חדשות)
שר החוץ של צרפת פתח היום (שני) את הוועידה הבינלאומית בניו יורק, שנערכת בשיתוף סעודיה ובחסות האו"ם, במטרה לגבש "מסלול מדיני לפתרון הסכסוך הישראלי פלסטיני ולהקים מדינה פלסטינית עצמאית", כך לטענתה של צרפת | דבריו המלאים של שר החוץ הצרפתי (חדשות)
שר החוץ הצרפתי מסר היום הצהרה לתקשורת במסגרת מפגש שרים בין האיחוד האירופי למדינות השכנות מדרום של האיחוד- מהמזרח התיכון ומצפון אפריקה | בפתח הדיון תקף הצרפתי בחריפות את ישראל והעלה גם את נושא כספי המסים של הרשות שהולכים למחבלים, אותם החרימה ישראל (חדשות)
שר החוץ הצרפתי ז'אן נואל בארו אמר בוידאו באורך מספר דקות, כי צרפת מתכננת להכיר בקרוב במדינה פלסטינית, כשלב ראשון לטענתו לתהליך בן 4 שלבים בסופו "יגור זאב עם כבש" וישרור שלום בין ישראל לפלסטינים | ההצהרה המלאה (מדיני)