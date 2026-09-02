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תקרית בתרגיל צבאי

דרמה ימית: שתי ספינות צבאיות התנגשו במהלך תרגיל בינלאומי

תקרית חריגה בתרגיל "גלאפקס 4" סמוך לאיי גלפגוס: קורבטת טילים וספינת סיור של צי אקוודור התנגשו זו בזו במהלך פעילות מבצעית משותפת

דרמה בתרגיל: שתי ספינות מלחמה התנגשו בעוצמה (צילום: רשתות חברתיות )

תקרית חריגה אירעה במהלך תרגיל ימי בינלאומי באזור איי גלפגוס, כאשר שתי ספינות מלחמה של צי אקוודור התנגשו זו בזו. האירוע התרחש במסגרת התרגיל הרב-לאומי "גלאפקס 4", שנועד לבחון את יכולות הכוחות הימיים.

לפי הדיווחים, מדובר בהתנגשות בין קורבטת הטילים "לוס ריוס" לבין ספינת הסיור "איסלה סן סלבדור". ההתנגשות התרחשה באזור הימי הסמוך לאי סנטה קרוז, בעת ששתי הספינות ביצעו פעילות מבצעית במסגרת התרגיל המשותף.

דרמה בתרגיל: שתי ספינות מלחמה התנגשו בעוצמה
דרמה בתרגיל: שתי ספינות מלחמה התנגשו בעוצמה| צילום: צילום: רשתות חברתיות

האירוע מעורר תמיהה, שכן מדובר בשני כלי שיט צבאיים שפעלו באותו מרחב במסגרת תרגיל מתוכנן מראש. בתרגילים מסוג זה נדרש תיאום הדוק בין כלי השיט, שמירה על מרחקי בטיחות ותקשורת מתמדת, במיוחד כאשר מספר ספינות מבצעות תמרונים במקביל.

התקרית אירעה באזור איי גלפגוס, ארכיפלג ימי מרוחק באוקיינוס השקט השייך לאקוודור. האזור ידוע במערכת האקולוגית הייחודית שלו, ולכן כל פעילות ימית שם זוכה גם לתשומת לב מבחינה סביבתית.

בשלב זה טרם פורסם היקף הנזק המלא שנגרם לשתי הספינות, וגם לא ברור אם נפגעו אנשי צוות. הרשויות באקוודור צפויות לבחון לעומק את נסיבות האירוע, לרבות מסלולי התנועה של שתי הספינות, הפקודות שניתנו לצוותים והתקשורת ביניהם ברגעים שקדמו להתנגשות.

חיל היםתרגיל צבאיאקוודוראיי גלפגוס
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