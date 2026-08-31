בשם אלוקים, תדאגו לבטן של האנשים: שוטר איראני בווידוי אמיץ ( צילום: רשתות חברתיות )

במשך שנים רבות, כוחות הביטחון של המשטר האיראני שימשו ככלי מרכזי לדיכוי הפגנות ומחאות אזרחיות ברחובות. אולם כעת, נראה כי המשבר הכלכלי החמור שפקד את המדינה מתחיל להשפיע גם על אנשי הכוחות עצמם.

בתיעוד יוצא דופן שהופץ ברשת, נראה שוטר איראני במדים יושב בניידת משטרה פעילה ומשמיע מסר חריג וביקורתי כלפי הנהגת המדינה. השוטר, שהחליט לשבור את קוד השתיקה הנוקשה השורר בשורות כוחות הביטחון, פונה ישירות אל הציבור ואל מקבלי ההחלטות. בפתח דבריו, השוטר מתאר את התסכול הכבד שחש כאשר אזרחים זועמים מייחסים לו ולעמיתיו אחריות למצוקתם הכלכלית. "לצערנו, כבר תקופה ארוכה שאזרחים פונים אלינו ומתלוננים על יוקר המחיה", הוא אומר. "בכל פעם שהם פונים אלינו, הם חושבים שאנחנו אשמים במצב או שיש בידינו לעשות משהו למענם ואנחנו פשוט מסרבים. אדונים מנהלים, בכירים יקרים – בשם אלוקים, יוקר המחיה פשוט משתולל!"

בשם אלוקים, תדאגו לבטן של האנשים: שוטר איראני בווידוי אמיץ - צילום: רשתות חברתיות בשם אלוקים, תדאגו לבטן של האנשים: שוטר איראני בווידוי אמיץ | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 2:53

השוטר אינו נרתע מלהפנות ביקורת ישירה וחריפה כלפי בכירי המשטר. "בשם אלוקים, עם חליפה מגוהצת, שיער בג'ל ומשקפי שמש כהים אי אפשר להילחם בשחיתות! תנקו את השחיתות מהמקור שלה, יש לנקות את המים מהמעיין עצמו!", הוא קורא בכאב.

דבריו נוקבים גם כלפי דוברי הממשל המנסים להקל ראש במצב: "כל יום יש אינפלציה, כל יום יוקר המחיה עולה. ואז, בקלות כזו, הדוברת מדברת על 'התאמת מחירים'? אדוני, תקנו קודם כל מקום אחד לפני שאתם מביעים דעה על מקום אחר!".

בשלב מסוים, השוטר חושף את מצוקתו האישית בקול חנוק: "אני נשבע באלוקים, אולי אני לא צריך להגיד את זה, אבל כבר תקופה ארוכה שלא הצלחתי לקנות חלב הביתה, לבית שלי. למי אני יכול לספר על הכאב שלי? כשאני רואה שלחבר שלי לעבודה, לאדם כמוני, אין כלום – האם זה שאני אוכל יתקן משהו?".

השוטר מבקש לתקן תפיסה מוטעית בקרב הציבור, לפיה אנשי הכוחות נהנים מהטבות מיוחדות: "אנשים חושבים שבגלל שאנחנו שוטרים יש לנו מקור הכנסה אחר או שאנחנו קונים במקומות אחרים. אלוקים עדי שזה לא ככה! אנחנו קונים באותן חנויות בדיוק כמו כולכם".

המסר החריג מסתיים בקריאה נואשת למנהיגי המדינה: "בשם אלוקים ובשם הדת שלכם, תדאגו לבטן של האנשים, תעזרו להם! האנשים זקוקים לעזרה".