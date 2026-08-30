לראשונה מאז מעצרו לפני שמונה חודשים, פרסם ניקולס מדורו, נשיא ונצואלה לשעבר, תמונות מתוך מתקן המעצר בו הוא מוחזק בארצות הברית. מדורו נעצר במבצע מיוחד שביצעו כוחות אמריקאיים, והוא מוחזק מאז חודש ינואר במרכז המעצר המטרופוליטני בברוקלין שבניו יורק. בתמונות שפורסמו נראה מדורו לבוש בבגדי ספורט, כשהוא מחייך ומסמן בידיו סימן המבטא אופטימיות. במתקן המעצר מוחזקת לצדו גם רעייתו, סיליה פלורס.

במסר שצורף לתמונות כתב מדורו: "אני רוצה שתדעו שאנחנו עומדים איתן". בפרסום נוסף הוא ציין כי הוא שולח את התמונות כ"מתנה קטנה" לנכדיו ולתומכיו, והביע הכרת תודה "על כל מילה, כל מחווה וכל ברכה". לפי הסבר מסביבתו, התמונות צולמו למעשה ב־25 ביוני, בסמוך ליום האב, והגיעו למשפחתו בדואר רק בימים האחרונים.

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מדורו מואשם בארצות הברית בארבע עבירות הקשורות לנרקו־טרור, והוא כופר באישומים. בהופעתו הראשונה בבית המשפט בחודש ינואר הצהיר: "אני חף מפשע. אני אדם הגון. אני עדיין נשיא המדינה שלי", ובהמשך אף כינה את עצמו "שבוי מלחמה". משפטם של מדורו ופלורס צפוי להתקיים ביוני 2027.

פרסום התמונות הגיע במקביל לעסקת נפט משמעותית שנחתמה בין ונצואלה לארצות הברית, במסגרתה תשלוט ארה"ב ב־65 מיליארד חביות נפט של המדינה הדרום־אמריקאית.