אירוע חילוץ מורכב מתרחש היום (יום ראשון) בשעות הצהריים במימי הים התיכון, כאשר מעבורת נוסעים טורקית שנשאה על סיפונה כ-270 נוסעים התהפכה וטבעה במרחק של מספר קילומטרים בלבד מחופי קירניה שבצפון קפריסין.

על פי הדיווחים, כלי השיט יצא לדרכו בסביבות השעה 12:00 בצהריים מנמל קירניה לעבר טורקיה. זמן קצר לאחר היציאה, כאשר הספינה הייתה במרחק של כ-3 עד 6 קילומטרים מהחוף, איבדה את יציבותה והתהפכה במים. לפי ההערכות, הדבר אירע בעקבות תנאי ים סוערים במיוחד.

מיד עם קבלת הדיווח על האירוע, הוקפצו לזירה כוחות חילוץ רבים. משמר החופים המקומי, צוותי הגנה אזרחית, מסוקים וכלי שיט אזרחיים שהיו באזור נרתמו למבצע החילוץ המורכב. בזירה נרשמו מראות קשים כאשר נוסעים רבים נראו ממתינים לעזרה כשהם נאחזים בגוף הכלי המוצף, בעוד אחרים נסחפו למים. צוותי החילוץ והחירום הצליחו עד כה להגיע ולחלץ כ-160 בני אדם, והם מועברים בזה אחר זה לחוף לקבלת טיפול רפואי. המאמצים להצלת עשרות הנוסעים הנותרים נמשכים במרץ.

שר התשתיות והתחבורה בצפון קפריסין, ארהאן אריקלי, אישר את פרטי האירוע לכלי התקשורת המקומיים וציין כי הנסיבות המדויקות שהובילו להתהפכות הספינה אינן ברורות לחלוטין בשלב זה, אך הדגיש כי תנאי הים באזור סוערים מאוד. אריקלי הבהיר כי בראש סדר העדיפויות עומד כעת הפינוי המהיר והבטוח של כלל הנוסעים והצוות ללא אובדן חיי אדם. במקביל, ראש עיריית קירניה התייחס למצב והגדיר את האירוע כ"חמור מאוד", כאשר כלל מערכות החירום באזור הועמדו בכוננות מרבית לקליטת הניצולים.

האירוע הימי הנוכחי מתרחש על רקע תנאי מזג אוויר חריגים וקיצוניים הפוקדים את אזור קפריסין במהלך סוף השבוע האחרון. האי התמודד בימים האחרונים עם סופת גשמים ורוחות חזקות, אירוע נדיר ובלתי שגרתי לחודש אוגוסט, אשר כבר גבה את חייהם של בני אדם וגרם לפציעות נוספות ולנזקים ברחבי המדינה. הים הסוער והגלים הגבוהים שנוצרו כתוצאה מהמערכת הכבדה הוסיפו על מורכבות השיט באזור, ומקשים כעת באופן ניכר על פעולות החילוץ המתבצעות מול חופי האי.