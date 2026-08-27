ציור המתאר פיצוץ גרעיני, אילסוטרציה ( צילום: shutterstock )

במקרה שהעולם יחווה מלחמה גרעינית, מגפה קשה או אסון טבע חמור, אוסטרליה צפויה להיות המדינה בעלת יכולת ההישרדות הגבוהה ביותר. כך עולה ממחקר מקיף שערכו חוקרים באוניברסיטת האגן שבגרמניה, בראשות פלוריאן אולריך ין, שבחנו למעלה ממאתיים מחקרים ודוחות העוסקים בתרחישי קיצון עולמיים.

החוקרים בדקו מגוון רחב של תרחישים אפשריים: מלחמה גרעינית, פגיעת אסטרואיד, התפרצות געשית בהיקף חסר תקדים, מתקפות סייבר נרחבות ומגפות קטלניות. בכל התרחישים הללו, אוסטרליה קיבלה את הציון הגבוה ביותר מבחינת יכולת החוסן והשרדות. הסיבות לכך נעוצות בשלושה גורמים מרכזיים: מיקומה הגאוגרפי המבודד כאי נרחב, יכולתה לייצר כמויות אדירות של מזון באופן עצמאי, והבסיס התעשייתי והכרייתי המפותח שברשותה. "בהיותה אי, היא מסוגלת להיסגר ולהתבודד בנקל, היא מייצרת מזון בכמויות אדירות, ויש לה מגזרי תעשייה וכרייה מקומיים נרחבים", הסביר ין את הממצאים. עם זאת, גם אוסטרליה אינה חסינה באופן מוחלט. החוקרים הצביעו על תלותה בייבוא דלק, תרופות ודשנים כנקודת תורפה משמעותית, במיוחד במצב שבו שרשראות האספקה הבינלאומיות יקרסו.

נוף באוסטרליה ( צילום: שאטרסטוק )

במקומות הבאים בדירוג מופיעות ניו זילנד, יפן, שווייץ וארגנטינה. החוקרים הדגישו שמטרת המחקר חורגת מעבר לאיתור "מקלטים" פוטנציאליים לסוף העולם - המטרה היא לזהות מדינות שיוכלו לשמר ייצור מזון, מאגרי זרעים ותשתיות תעשייתיות, ואף לשמש מוקדים שיסייעו לעולם כולו להתאושש לאחר אסון.

לגבי ישראל, המחקר מציג תמונה פחות מעודדת. החוקרים מסבירים שההשפעות הישירות של נשק גרעיני יפגעו באזורים שיהוו מטרות בעימות גרעיני. מקומות שיותקפו ישירות יספגו נזק עצום, ובראש רשימת המטרות הפוטנציאליות עומדות המדינות המעורבות בעימות הגרעיני עצמו, ובמיוחד מדינות המחזיקות בנשק גרעיני בעצמן.

המשמעות היא שישראל, ארצות הברית, רוסיה, בריטניה, צרפת, סין, הודו, פקיסטן וצפון קוריאה נמצאות בסיכון הגבוה ביותר. כך גם מדינות הנמצאות בעימות עם אחת מהמעצמות הללו - כגון אוקראינה מול רוסיה, או איראן מול ישראל או ארצות הברית.

המחקר אינו כולל דירוג מדויק של כל המדינות, אך באופן כללי ישראל אינה מוצגת כמדינה הנחשבת בטוחה במקרה של אסון עולמי מסוג זה.